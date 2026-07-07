Virgil van Dijk Liverpool'dan ayrılabilir: Milan savunmacı için ana aday

·2·Spor
Virgil van Dijk Liverpool'dan ayrılabilir: Milan savunmacı için ana aday

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'ın Merseyside kulübündeki geleceği ciddi soru işaretleri altında. Hollandalı tecrübeli savunmacının mevcut sözleşmesinin bitimine sadece bir yıl kalması nedeniyle, Avrupa'nın birçok dev kulübü onu kadrosuna katmak için harekete geçti. Özellikle İtalyan kulübü Milan, savunma hattını güçlendirmek için Van Dijk'ı ana hedef olarak belirledi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yabancı basının, özellikle Goal.com'un bilgilerine göre, Milan yeni teknik direktör Amorim yönetiminde kadroyu kökten yenilemeyi planlıyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Van Dijk San Siro'da Christian Pulisic ve Luka Modric gibi yıldızlarla aynı takımda forma giyebilir. Bu tür söylentiler Liverpool taraftarları arasında endişe yaratıyor, çünkü takım son yıllardaki başarılarının temel direğinden mahrum kalabilir.

Anfield'daki değişimler ve kadro sorunu

Liverpool şu anda büyük bir değişim döneminden geçiyor. Jürgen Klopp ve Arne Slot gibi teknik direktörlerin ayrılışları, ayrıca Mohamed Salah ve Andy Robertson gibi liderlerin takımdan ayrılması kulüpteki atmosferi değiştirdi. Yeni teknik direktör Andoni Iraola için Van Dijk sadece bir savunma kalesi değil, aynı zamanda takım içindeki istikrarı sağlayan önemli bir figür olmaya devam ediyor.

Ancak Liverpool Echo gazetesi bu haberleri yalanlayarak, kulüp yönetiminin kaptanı takımda tutmaya kararlı olduğunu vurguluyor. Yine de sözleşme süresinin kısalması ve futbolcunun yeni meydan okumalara açık olması transfer ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Milan'ın yanı sıra Türkiye'den Fenerbahçe'nin de futbolcuya ilgi duyduğu belirtiliyor.

Liverpool'un savunma hattındaki sorunlar sadece Van Dijk ile sınırlı değil. Takımın bir diğer savunmacısı Joe Gomez de geleceği hakkında henüz bir karar vermediğini açıkladı. Ibrahima Konate'nin çoktan Real Madrid'e transfer olduğunu düşünürsek, Van Dijk ve Gomez'in de ayrılması Iraola'nın elinde sadece Jeremy Jacquet ve Giovanni Leoni gibi tecrübesiz gençleri bırakabilir.

Kulübün orta saha hattında da durum istikrarlı değil. Akademiden yetişen Curtis Jones'a İtalya'nın bir diğer devi Inter ciddi ilgi gösteriyor. Liverpool kendi altyapısından yetişen oyuncusuna 35 milyon sterlin değer biçerken, Milanlılar şimdilik 22 milyon sterlin teklif ediyor. Şu an için Jones ile sözleşme uzatma görüşmeleri durmuş durumda.

LiverpoolMilanVirgil van DijkTransferlerPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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