Kylian Mbappe ırkçılığa uğradı: Fransa Futbol Federasyonu mahkemeye başvurdu

Fransa milli takımı kaptanı ve Real Madrid forveti Kylian Mbappe, Paraguaylı senatör Celeste Amarilla tarafından yöneltilen ırkçı hakaretlere sert tepki gösterdi. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ve Paraguay takımları arasında oynanan maçın ardından yaşanan bu olay, uluslararası düzeyde büyük yankı uyandırdı. Goal.com'un haberine göre, Fransa Futbol Federasyonu (FFF), bu durumla ilgili cezai işlem başlatılacağını ve mahkemeye başvurulacağını resmen duyurdu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Olaylar, Fransa milli takımının Paraguay karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından başladı. Yenilgiyi hazmedemeyen senatör Amarilla, sosyal medya üzerinden Mbappe ve kökenine yönelik oldukça kaba ve nefret dolu ifadeler kullandı. Özellikle futbolcuyu "Fransız olmaya çalışan sömürgeleştirilmiş bir Kamerunlu" olarak nitelendirdi ve eğitimini aşağılayan ifadeler kullandı.

Mbappe'nin sert tepkisi

Kylian Mbappe, kendisine yönelik bu saldırıları cevapsız bırakmadı. Senatörün bulunduğu makama layık olmadığını ve eylemlerinin tüm bir ülkenin itibarına zarar verdiğini vurguladı. Futbolcu açıklamasında, "Nefreti hak eden ve bulunduğunuz makama layık olmayan bir kadınsınız. Siz, turnuva boyunca şerefiyle mücadele eden Paraguay halkını temsil etmiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Mbappe sözlerine devam ederek, senatörün ırkçılığı nedeniyle dünya kamuoyunun Paraguay milli takımının tarihi başarılarını unutup sadece bu nahoş olayı tartıştığı için üzgün olduğunu belirtti. Bu tür insanların dünya genelinde nefret tohumları ekmesine asla izin vermeyeceğini kararlılıkla vurguladı.

Siyasetçinin suçlamaları ve hukuki sonuçlar

Senatör Amarilla, açıklamalarında sadece ırkçı ifadeler kullanmakla kalmadı, aynı zamanda futbol sahasında Mbappe'ye fiziksel güç uygulanmamasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Futbolcuyu "sonradan görme, kibirli ve çirkin" olarak nitelendirerek kültürü hakkında hakaret içerikli kıyaslamalar yaptı. Bu tür açıklamaların spor etiği ve insan hakları sınırlarını tamamen aştığı değerlendiriliyor.

Fransa Futbol Federasyonu bu durumu oldukça ciddiye aldı. Federasyonun açıklamasında, senatörün sözlerinin cezai nitelik taşıdığı ve cezalandırılması gerektiği belirtildi. FFF, kaptanını korumak için tüm hukuki yolları kullanacağını ve uluslararası mahkemelere başvuracağını doğruladı.

Bu olay, futbol dünyasındaki ırkçılık sorununun hala güncel olduğunu gösteriyor. Mbappe'nin cesur cevabı ve federasyonun kararlı duruşunun, sporcuların haklarını koruma konusunda önemli bir adım olması bekleniyor. Şu anda uluslararası spor camiası, bu hukuki sürecin sonucunu dikkatle takip ediyor.