Bilim insanları hamam böceklerini uzaktan kumandalı siber robotlara dönüştürdü

·24·Teknoloji
Bilim insanları hamam böceklerini uzaktan kumandalı siber robotlara dönüştürdü

Singapurlu bilim insanları, robotik alanında devrim niteliğinde bir adım atarak canlı hamam böceklerini uzaktan kumandalı siber organizmalara dönüştürmeyi başardı. Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, bu biyo-hibrit sistemler sadece karada değil, özel olarak geliştirilmiş "aquvalang" cihazları sayesinde su altında da hareket etme yeteneği kazandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Profesör Hirotaka Sato liderliğindeki ekip, bu proje için Madagaskar hamam böceklerini seçti. Bu böcekler, dayanıklılıkları, beş yıla kadar yaşayabilmeleri ve zorlu koşullara karşı yüksek adaptasyon yetenekleriyle öne çıkıyor. Bilim insanlarının amacı, geleneksel robotların giremediği enkaz alanlarında ve tehlikeli bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarını yürütebilecek kontrol edilebilir bir platform yaratmaktır.

Sualtı solunum teknolojisi

Projedeki en büyük teknik engel, hamam böceklerinin su altında uzun süre kalamamasıydı. Sorunu çözmek için mühendisler, böceğin solunum deliklerini kapatan minyatür modülleri 3D yazıcıda bastılar. Bu sistem oksijen tüplerine değil, kimyasal bir reaksiyona dayanıyor. Hidrojen peroksit ve manganez dioksit karışımı parçalanarak böceğin solunum sistemine doğrudan oksijen sağlıyor.

Araştırmacılar başlangıçta kontrol cihazlarını böceğin üzerine "sırt çantası" şeklinde monte etmeye çalışmışlardı. Ancak bu yöntemin hamam böceğinin hareket hızını düşürdüğü anlaşıldı. Sonuç olarak tüm mikro devreler ve güç kaynakları doğrudan böceğin gövdesine yerleştirildi. Bu, siber organizmaların su altında da karadaki gibi yüksek hızda hareket etmesini sağladı.

Gelecekteki beklentiler ve avantajlar

Yapılan deneyler, modifiye edilmiş hamam böceklerinin su altında üç saate kadar aktif kalabildiğini gösterdi. En önemlisi, deneyden sonra böceklerin genel durumunda herhangi bir olumsuz değişiklik gözlemlenmedi. ixbt.com verilerine göre, bu tür biyo-hibrit sistemler klasik robotlara kıyasla birçok avantaja sahip:

  • Üretim maliyetlerinin oldukça düşük olması;
  • Yüksek enerji verimliliği (böcek, hareketi için gereken enerjiyi besinlerden alır);
  • Karmaşık arazilerde ve dar alanlarda hareket kabiliyeti;
  • Ekstrem koşullarda, diğer gezegenlerdeki görevler dahil olmak üzere kullanım imkanı.
Araştırmacılar şu anda bu siber hamam böceklerini daha da geliştirmek, üzerlerine sensörler ve kameralar yerleştirmek üzerinde çalışıyor. Gelecekte bu tür "canlı robotların", deprem sonrası enkaz altında kalan insanları aramada veya insan hayatı için tehlikeli olan radyasyonlu bölgeleri incelemede temel yardımcılar haline gelmesi bekleniyor.

TeknolojiRobotikBilimSiber-organizmaSingapur
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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