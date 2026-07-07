Gigabyte, bütçe dostu Eagle GL6J oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı

Bilgisayar teknolojileri pazarının önde gelen markalarından biri olan Gigabyte, yeni Eagle GL6J modelini tanıttı. Oyun tutkunları için bütçe dostu bir çözüm olarak geliştirilen bu dizüstü bilgisayar, modern tasarımı ve önceki nesil donanımların benzersiz bir kombinasyonunu bir araya getiriyor. Bu haber Ixbt.com tarafından bildirildi.

Cihazın en dikkat çekici yönü grafik gücünde ortaya çıkıyor. ixbt.com verilerine göre, Eagle GL6J modeli kullanıcılara iki farklı ekran kartı seçeneği sunuyor: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop veya biraz daha eski olan GeForce RTX 3050 Laptop. RTX 4050 varyantının sadece yüksek performansı ile değil, aynı zamanda kare oluşturma (DLSS 3) teknolojisi desteği ile de öne çıktığını belirtmek gerekir.

Teknik özellikler ve performans

Dizüstü bilgisayarın "kalbi" görevini AMD'nin Ryzen 5 7533HS işlemcisi üstleniyor. Bu işlemci Zen 3 mimarisine dayalı olsa ve en son nesil olmasa da, oyunlar ve günlük görevler için yeterli gücü sağlayabiliyor. Cihaz, 165 Hz yenileme hızına sahip 16 inç, 1200p çözünürlüklü bir ekranla donatılmış olup oyun sürecinin akıcı geçmesini garanti ediyor.

Bellek konusunda Gigabyte oldukça cömert bir yaklaşım sergilemiş. Kullanıcılar RAM'i 64 GB'a, SSD depolama alanını ise 4 TB'a kadar genişletme imkanına sahip olacaklar. Bu tür özellikler genellikle üst segment dizüstü bilgisayarlarda görülür ve Eagle GL6J'nin rekabet gücünü artırır.

Kasa ve bağlantı seçenekleri

Dizüstü bilgisayarın ağırlığı 2,2 kg olup, kalınlığı 20 mm ile 24 mm arasında değişmektedir. 61 Wh kapasiteli batarya, cihazın otonom çalışmasını sağlar. Harici cihazları bağlamak için şu portlar mevcuttur:

RJ45 ağ portu;

HDMI video çıkışı;

İki adet USB 3.2 ve bir adet USB 2.0 portu;

Modern USB-C 3.2 portu.

Kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6E standardı uygulanmış olup, bu da internet hızının kararlı olmasını sağlar. Özbekistan pazarında bu dizüstü bilgisayar, fiyat-performans dengesiyle öğrencilerin ve bütçe dostu bir oyun cihazı arayan kullanıcıların dikkatini çekebilir.

Sonuç olarak, Gigabyte Eagle GL6J'nin aşırı güçlü olmayan ancak güvenilir ve genişletilebilirlik imkanı yüksek bir dizüstü bilgisayar arayanlar için tasarlandığını söyleyebiliriz. Eski bileşenlerin kullanımı cihazın maliyetini düşürmeye yardımcı olmuştur; bu da mevcut ekonomik koşullarda birçok alıcı için belirleyici bir faktör olabilir.