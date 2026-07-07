İsrail hapishanesindeki mahkumun fotoğrafı infial yarattı

·2·Dünya
İsrail hapishanesindeki mahkumun fotoğrafı infial yarattı

Sosyal medyada elleri, gözleri ve vücudu bağlı bir şekilde yatağa yüzüstü yatırılmış Gazzeli bir erkeğin fotoğrafı geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Büyük yankı uyandıran bu fotoğrafla ilgili İsrail ordusu bir açıklama yaparak görüntünün gerçek olduğunu doğruladı ve olayla ilgili iç soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Askeri yetkililer, bu tür bir muamelenin ordunun iç kurallarına ve değerlerine uygun olmadığını belirtti. Ancak fotoğraftaki kişinin kimliği, nerede tutulduğu veya olayın detayları hakkında ek bilgi vermedi. Fotoğrafın ilk olarak Instagram'da İbranice “Günaydın” yazısıyla paylaşıldığı, kısa bir süre sonra ise hesabın kapatıldığı öğrenildi.

Aradan geçen zamanın ardından Gazzeli Ebu Nassar, fotoğraftaki kişinin oğlu Usame olduğunu söyledi. Nassar, oğlunu vücudundaki yara izleri ve şişliklerden tanıdığını ifade etti.

Aile üyelerinin belirttiğine göre Usame, bu yılın mart ayında İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes döneminde “Sarı hat” yakınlarında 1,5 yaşındaki çocuğuyla birlikte gözaltına alındı. Küçük çocuk aynı gün serbest bırakıldı ancak yakınları çocuğun bacaklarında yanık benzeri izler olduğunu iddia ediyor.

Küçük bir çocuğun ağlamaklı yüzü ve bacağındaki morarmış yaralar.

İsrail ordusu ise bu suçlamaları reddetti. Resmi açıklamada, çocuğun bacağındaki yaraların sigaradan değil, Usame'yi durdurmak amacıyla ateşlenen uyarı atışları sonucu meydana gelmiş olabileceği kaydedildi.

İsrail hapishanesindeki mahkumun fotoğrafı infial yarattı
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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