PSG, Milan akademisinden bir yeteneği daha kadrosuna kattı

Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübü kaleci hattını güçlendirmeye devam ediyor. Paris ekibi, İtalyan futbolunun en gelecek vadeden eldivenlerinden biri olarak görülen 18 yaşındaki Alessandro Longoni ile uzun vadeli sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Bu transfer, kulübün geleceğe yönelik stratejik planlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre Longoni, Paris kulübüyle Haziran 2031'e kadar sürecek beş yıllık bir anlaşmaya imza attı. Genç yetenek, Milan ile olan altyapı sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Paris'in yolunu tuttu. 192 santimetrelik boyuyla dikkat çeken kaleci, fiziksel özellikleri ve oyun tarzıyla uzmanların beğenisini kazanmış durumda.

Yeni Donnarumma yolunda

Alessandro Longoni'nin Milan akademisinden PSG'ye transferi, akıllara Gianluigi Donnarumma'yı getiriyor. İlginç bir detay olarak Longoni, Paris kulübü tarihindeki 14. İtalyan futbolcu ve Salvatore Sirigu, Gianluigi Buffon ile Donnarumma gibi isimlerin ardından bu formayı giyecek altıncı İtalyan kaleci oldu.

Genç eldiven, kısa kariyerine şimdiden önemli başarılar sığdırdı. İtalya U17 milli takımıyla 2024 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşayan Longoni, U17 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı oynanan maçta kurtardığı iki penaltıyla yeteneğini kanıtlamıştı.

Paris ekibinde 16 numaralı formayı giyecek olan Longoni'nin, takımdan kiralanan Renato Marin'in yerini doldurması bekleniyor. Kulüp yönetimi, özellikle başkan Nasser Al-Khelaifi ve sportif direktör Luis Campos, genç oyuncunun potansiyeline büyük güven duyuyor.

"Bana duyulan güven için kulüp yönetimine ve Luis Enrique'ye teşekkür ederim. Paris Saint-Germain gibi büyük bir takıma katıldığım için gururluyum ve bu güveni boşa çıkarmamak için var gücümle çalışacağım," ifadelerini kullandı Longoni, kulüp medya birimine verdiği röportajda.

Uzmanlara göre Longoni'nin transferi, PSG'nin genç yetenekleri erken aşamada kadrosuna katma politikasıyla tamamen örtüşüyor. Şu an için A takımda Donnarumma ile rekabet etmesi zor görünse de, gelecekte takımın birinci kalecisi olması için gereken tüm potansiyele sahip.

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