Rodri ve Bernardo Silva arasında gerginlik: İspanyol yıldız eski takım arkadaşından özür diledi

Dünya Kupası son 16 turu kapsamında oynanan İspanya ve Portekiz arasındaki karşılaşma, sadece kıran kırana geçen mücadelesiyle değil, aynı zamanda beklenmedik bir gerginlikle de akıllarda kaldı. Dallas'ta oynanan ve İspanyolların 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından saha ortasında Rodri ve Bernardo Silva arasında ciddi bir sözlü tartışma yaşandı. Her iki futbolcunun da uzun süre Manchester City forması giymiş olması nedeniyle bu durum taraftarların ve uzmanların dikkatini çekti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Karşılaşmanın 91. dakikasında oyuna sonradan giren Mikel Merino'nun attığı gol İspanya'yı çeyrek finale taşıdı. Ancak maçın son anlarında Rodri'nin yaptığı kışkırtıcı hareketler durumu gerdi. Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşayan Portekiz temsilcileri, özellikle Bernardo Silva, rakibinin tavrına duygusal bir tepki verdi. Goal.com'un haberine göre, uluslararası arenadaki baskı ve sorumluluk, iki yıldız futbolcunun profesyonel ilişkisini sınadı.

Sahadaki duygular ve özür

Maç boyunca 106 kez topla buluşan, 87 isabetli pas veren ve orta sahayı tamamen kontrol eden Ballon d'Or sahibi Rodri, maç sonrasında hatasını kabul etti. Tartışmanın, Bernardo Silva'nın kaçırdığı net gol pozisyonunun ardından Rodri'nin bunu abartılı bir şekilde kutlaması üzerine çıktığı anlaşıldı. Portekizli oyun kurucunun son saniyelerde kafa vuruşunun dışarı gitmesi onun için büyük bir yıkım olmuştu.

"Hata yaptım çünkü o pozisyonu kaçırdığında bunu kutladım. Maçtan hemen sonra kendisinden özür diledim. Aramızdaki güven ve dostluk sayesinde bu konunun orada kapandığını düşünüyorum," dedi Rodri gazetecilere verdiği demeçte. Bu olay, futbol dünyasında ne kadar yakın arkadaş olunursa olunsun, milli takım çıkarlarının her zaman ön planda olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Portekiz için yeni bir dönem

Portekiz için bu mağlubiyet sadece turnuvaya veda etmek değil, aynı zamanda bir dönemin sonu anlamına geliyor. Takımın teknik direktörü Roberto Martinez istifa ettiğini resmen açıkladı. Ayrıca efsanevi Cristiano Ronaldo için de bunun son büyük turnuva olabileceğine dair söylentiler artıyor. Şu anda Portekiz milli takımının teknik direktörlüğü için en güçlü aday olarak deneyimli isim Jorge Jesus görülüyor.

İspanya milli takımı ise artık tüm dikkatini çeyrek finale veriyor. Luis de la Fuente'nin öğrencileri 10 Temmuz Cuma günü Los Angeles'ta Belçika ile karşılaşacak. Uzmanlara göre İspanyollar, orta sahadaki üstünlüklerini koruyarak Belçika'nın hızlı kontra ataklarını durdurmaya çalışacaklar. Takımın hücum hattındaki verimliliğini artırmasının çeyrek finalde galibiyet için belirleyici faktör olması bekleniyor.