Macron'un kaldığı otelin yakınında patlamalar meydana geldi

·61·Dünya
Macron'un kaldığı otelin yakınında patlamalar meydana geldi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında birkaç patlama meydana geldi. Bu bilgi, bir güvenlik kaynağına dayandırılarak Reuters ajansı tarafından bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, otel çevresinde birkaç şiddetli patlama sesi duyuldu ve gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi. Olayın ardından güvenlik birimleri bölgeyi derhal kordon altına aldı, yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı ve ek güvenlik önlemleri alındı.

Bununla birlikte, Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, patlamalar Fransa Cumhurbaşkanı'nın konvoyunun hareket ettiği sırada duyulmadı. Macron'a eşlik eden Reuters gazetecisi de devlet başkanının katıldığı sabah etkinlikleri sırasında herhangi bir patlama sesi duymadığını belirtti.

Kısa bir süre sonra Emmanuel Macron, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile başkanlık sarayında resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Böylece Macron, 2024 yılında Ahmed eş-Şara liderliğindeki 'Heyet Tahrir el-Şam' grubunun Beşar Esad yönetimini devirmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı devlet başkanı oldu.

Suriye yetkililerinin açıklamasına göre, patlamalar sonucunda dört polis memuru dahil toplam 18 kişi yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda yanan bir araç ve olay yerinden yükselen dumanlar görüldü.

Suriye güvenlik birimi kaynağından Agence France-Presse ajansına verilen bilgiye göre, patlayıcılardan biri çöp kutusuna, diğeri ise Four Seasons otelinin yakınında park halindeki bir araca yerleştirildi.

Şu ana kadar olayda hayatını kaybedenlerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, patlamaların sorumluluğunu henüz hiçbir silahlı grup veya örgüt üstlenmedi. Soruşturma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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