2026 Dünya Kupası'nda siyasi kriz: Trump her şeyi itiraf etti...

Dünya Kupası etrafındaki siyasi ve sportif kriz beklenmedik bir hal aldı. ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayarak milli takım forveti Folarin Balogun'un kırmızı kartının iptal edilmesini istediğini resmen itiraf etti.

Daha önce Uluslararası Futbol Federasyonu, sansasyonel bir şekilde Amerikalı oyuncunun diskalifiyesini bir yıl ertelemiş ve Belçika'ya karşı oynanacak son 16 turu maçında forma giymesine olanak tanımıştı. Zamin.uz bu sansasyonel olayın en çarpıcı detaylarını sunuyor.

«Kırmızı kartın ne olduğunu bile bilmiyordum»: Trump'ın samimi itirafı

6 Temmuz'da Beyaz Saray'da gazetecilerle bir araya gelen Donald Trump, durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Ona göre, turnuvanın son 32 turunda Bosna-Hersek'e karşı oynanan maçta (2:0) Balogun'un oyundan atılması için hiçbir gerekçe yoktu:

Durum hakkında: «Pozisyonu izledim. Kendim de iyi bir sporcuyum, spordan anlarım. Orada faul yoktu. Sadece iki güçlü genç yüksek hızda çarpıştı».

Hakem hakkında: Trump, maçın hakeminin kararını «çok şüpheli» olarak nitelendirdi ve geçmişi araştırılırsa soru işaretleri doğacağını belirtti.

Kurallar hakkında: Başkan, futbol kurallarını iyi bilmediğini gizlemedi: «Kırmızı kartın ne olduğunu bile bilmiyordum. Ancak henüz oynanmamış bir maç için ceza vermek, aşırı bir adaletsizlik».

Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu aradıktan sonra onu artık «on kat daha fazla takdir ettiğini» belirtti. Ayrıca 2026 Dünya Kupası'nın ABD'de bizzat kendi sayesinde düzenlendiğini vurguladı: «O zamanlar Biden uyuyordu» diye ekledi ABD lideri.

«FIFA'nın adaletine inanıyorum»: Infantino kendini savunuyor

Dünya genelinde sert eleştirilere maruz kalan ve istifası istenen Gianni Infantino için Trump'ın bu itirafı kötü bir sürpriz oldu. FIFA Başkanı derhal resmi bir açıklama yayınlayarak lobicilik şüphelerini reddetmeye çalıştı:

Infantino, ABD Başkanı'nın kendisini aradığını kabul etti ancak bunu «olağan bir uygulama» olarak nitelendirdi. Dünyanın birçok devlet başkanı ve hükümet yetkilisinin kendisini düzenli olarak aradığını söyledi.

FIFA Başkanı, kurumun disiplin ve yargı organlarının tamamen bağımsız olduğunu, kararlarına müdahale edemeyeceğini ve Balogun hakkındaki kararı onlar yayınladığında öğrendiğini vurguladı.

Siyasi baskı ABD'yi yine de kurtaramadı

6 Temmuz'da Uluslararası Futbol Federasyonu, Balogun'un diskalifiyesini fiilen iptal ederek ona bir yıllık deneme süresi tanıdı. Oysa yönetmeliğe göre en az iki maç men edilmesi gerekiyordu.

Ancak bu benzeri görülmemiş siyasi lobicilik ABD milli takımına yardımcı olmadı. Gece oynanan son 16 turu maçında Folarin Balogun, Belçika karşısında sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca oynadı. Rakip kaleye üç şut çekti ancak gol atamadı.

ABD milli takımı ise Belçika'ya ağır bir şekilde — 1:4 skorla mağlup oldu ve ev sahibi olduğu Dünya Kupası'na utanç verici bir şekilde veda etti.