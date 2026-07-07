2026 Dünya Kupası'nda siyasi kriz: Trump her şeyi itiraf etti...

·94·Spor
2026 Dünya Kupası'nda siyasi kriz: Trump her şeyi itiraf etti...

Dünya Kupası etrafındaki siyasi ve sportif kriz beklenmedik bir hal aldı. ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayarak milli takım forveti Folarin Balogun'un kırmızı kartının iptal edilmesini istediğini resmen itiraf etti.

Daha önce Uluslararası Futbol Federasyonu, sansasyonel bir şekilde Amerikalı oyuncunun diskalifiyesini bir yıl ertelemiş ve Belçika'ya karşı oynanacak son 16 turu maçında forma giymesine olanak tanımıştı. Zamin.uz bu sansasyonel olayın en çarpıcı detaylarını sunuyor.

«Kırmızı kartın ne olduğunu bile bilmiyordum»: Trump'ın samimi itirafı

6 Temmuz'da Beyaz Saray'da gazetecilerle bir araya gelen Donald Trump, durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Ona göre, turnuvanın son 32 turunda Bosna-Hersek'e karşı oynanan maçta (2:0) Balogun'un oyundan atılması için hiçbir gerekçe yoktu:

  • Durum hakkında: «Pozisyonu izledim. Kendim de iyi bir sporcuyum, spordan anlarım. Orada faul yoktu. Sadece iki güçlü genç yüksek hızda çarpıştı».

  • Hakem hakkında: Trump, maçın hakeminin kararını «çok şüpheli» olarak nitelendirdi ve geçmişi araştırılırsa soru işaretleri doğacağını belirtti.

  • Kurallar hakkında: Başkan, futbol kurallarını iyi bilmediğini gizlemedi: «Kırmızı kartın ne olduğunu bile bilmiyordum. Ancak henüz oynanmamış bir maç için ceza vermek, aşırı bir adaletsizlik».

Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu aradıktan sonra onu artık «on kat daha fazla takdir ettiğini» belirtti. Ayrıca 2026 Dünya Kupası'nın ABD'de bizzat kendi sayesinde düzenlendiğini vurguladı: «O zamanlar Biden uyuyordu» diye ekledi ABD lideri.

«FIFA'nın adaletine inanıyorum»: Infantino kendini savunuyor

Dünya genelinde sert eleştirilere maruz kalan ve istifası istenen Gianni Infantino için Trump'ın bu itirafı kötü bir sürpriz oldu. FIFA Başkanı derhal resmi bir açıklama yayınlayarak lobicilik şüphelerini reddetmeye çalıştı:

  • Infantino, ABD Başkanı'nın kendisini aradığını kabul etti ancak bunu «olağan bir uygulama» olarak nitelendirdi. Dünyanın birçok devlet başkanı ve hükümet yetkilisinin kendisini düzenli olarak aradığını söyledi.

  • FIFA Başkanı, kurumun disiplin ve yargı organlarının tamamen bağımsız olduğunu, kararlarına müdahale edemeyeceğini ve Balogun hakkındaki kararı onlar yayınladığında öğrendiğini vurguladı.

Siyasi baskı ABD'yi yine de kurtaramadı

6 Temmuz'da Uluslararası Futbol Federasyonu, Balogun'un diskalifiyesini fiilen iptal ederek ona bir yıllık deneme süresi tanıdı. Oysa yönetmeliğe göre en az iki maç men edilmesi gerekiyordu.

Ancak bu benzeri görülmemiş siyasi lobicilik ABD milli takımına yardımcı olmadı. Gece oynanan son 16 turu maçında Folarin Balogun, Belçika karşısında sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca oynadı. Rakip kaleye üç şut çekti ancak gol atamadı.

ABD milli takımı ise Belçika'ya ağır bir şekilde — 1:4 skorla mağlup oldu ve ev sahibi olduğu Dünya Kupası'na utanç verici bir şekilde veda etti.

Donald TrumpGianni InfantinoFIFAFolarin BalogunBelçika
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

PSG, Milan akademisinden bir yeteneği daha kadrosuna kattıPSG, Milan akademisinden bir yeteneği daha kadrosuna kattıBugün, 16:55Rodri ve Bernardo Silva arasında gerginlik: İspanyol yıldız eski takım arkadaşından özür dilediRodri ve Bernardo Silva arasında gerginlik: İspanyol yıldız eski takım arkadaşından özür dilediBugün, 16:36İngiltere Milli Takımı'nda ciddi sorun: Bellingham ve Rice yarı finali kaçırabilirİngiltere Milli Takımı'nda ciddi sorun: Bellingham ve Rice yarı finali kaçırabilirBugün, 16:16Everton, Tottenham savunmacısı Djed Spence transferi için görüşmelere başlıyorEverton, Tottenham savunmacısı Djed Spence transferi için görüşmelere başlıyorBugün, 15:15John Terry: Jude Bellingham oyun tarzı bakımından Zinedine Zidane'a benziyorJohn Terry: Jude Bellingham oyun tarzı bakımından Zinedine Zidane'a benziyorBugün, 14:30Real Madrid'in Enzo Fernández ile temasa geçtiği ortaya çıktıReal Madrid'in Enzo Fernández ile temasa geçtiği ortaya çıktıBugün, 14:16
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı