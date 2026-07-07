Baseus dünyanın en ince taşınabilir şarj cihazlarından birini tanıttı

·1·Teknoloji
Baseus dünyanın en ince taşınabilir şarj cihazlarından birini tanıttı

Modern gadget pazarında kompaktlık ve verimlilik uyumu giderek daha önemli hale geliyor. Aksesuar üretiminde önde gelen markalardan biri olan Baseus, yeni ürünü Picogo Air AM71 manyetik taşınabilir şarj cihazının küresel satışlarına başladı. Bu cihazın rekor düzeydeki ince gövdesiyle birçok kullanıcının dikkatini çekmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin temel özelliği, sadece 6,8 milimetre olan kalınlığıdır. Bu boyut, cihazın akıllı telefonun arkasına yapıştırılmış haldeyken bile neredeyse hissedilmemesini sağlar ve günlük kullanımda rahatsızlık yaratmaz. ixbt.com verilerine göre, Picogo Air AM71 şu anda ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkeleri pazarlarında satışa sunuldu.

Teknik özellikler ve güç kapasitesi

Cihaz çok ince olmasına rağmen, içine 5000 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirilmiştir. Bu değer, modern akıllı telefonları en az bir kez tam şarj etmek için yeterlidir. Cihaz, kablosuz manyetik şarj modunda 7,5 W güç sağlar. Kullanıcı USB-C portu üzerinden kablolu şarjı tercih ederse, güç aktarım hızı 20 W seviyesine çıkar.

Baseus mühendisleri, cihazın güvenliğine ve dayanıklılığına da özel önem verdiler. Picogo Air AM71 gövdesi alüminyumdan üretilmiş olup, yüzeyi özel bir tırtıklı yapıya sahiptir. Bu tasarım sadece estetik bir görünüm kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda çalışma sırasında ısının etkili bir şekilde dağılmasını sağlayarak cihazın aşırı ısınmasını önler.

Akıllı yönetim ve fiyat politikası

Bir diğer dikkat çekici özellik ise NFC PowerSense teknolojisinin entegre edilmiş olmasıdır. Bu fonksiyon sayesinde kullanıcılar, özel bir mobil uygulama aracılığıyla gerçek zamanlı olarak aşağıdaki verileri takip edebilirler:

  • Bataryanın mevcut şarj seviyesi;
  • Bataryanın genel durumu ve yıpranma düzeyi;
  • Şarj döngüsü sayısı;
  • Cihazın çalışma sıcaklığı.
Yeni gadget şu anda gümüş ve siyah renk seçenekleriyle sunuluyor. Fiyat konusuna gelince, Baseus Picogo Air AM71 ABD'de 69,99 dolar, Avrupa ülkelerinde ise 69,99 euro olarak fiyatlandırıldı. Bu tür ürünler genellikle resmi distribütörler veya çevrimiçi satış platformları aracılığıyla birkaç hafta içinde pazara ulaşmaktadır.

Bu gadget, özellikle MagSafe teknolojisi ile mükemmel uyumu sayesinde iPhone kullanıcıları için rahat bir seçim olabilir. Kompaktlık ve akıllı özellikler kombinasyonu, yeni modeli pazardaki rakiplerinden önemli ölçüde ayırıyor.

BaseusBataryaTeknolojiGadgetAkıllı Telefon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rosatom, elektrikli araçlar için sürücüsüz mobil şarj istasyonunu tanıttıRosatom, elektrikli araçlar için sürücüsüz mobil şarj istasyonunu tanıttıBugün, 15:29Asrın olayı: 2029'da 7,6 milyar insan Apophis asteroidini çıplak gözle görecekAsrın olayı: 2029'da 7,6 milyar insan Apophis asteroidini çıplak gözle görecekBugün, 14:26Ukrayna cephesinde ABD'nin ilk otonom kara araçları görüldüUkrayna cephesinde ABD'nin ilk otonom kara araçları görüldüBugün, 14:21Microsoft oyun sektöründe büyük bir reform başlattı: Xbox binlerce çalışanı işten çıkarıyorMicrosoft oyun sektöründe büyük bir reform başlattı: Xbox binlerce çalışanı işten çıkarıyorBugün, 13:56Redmi Turbo 6 Max: 7 inç ekran ve devasa bataryalı yeni dev yoldaRedmi Turbo 6 Max: 7 inç ekran ve devasa bataryalı yeni dev yoldaBugün, 13:25Rusya'nın büyük piyango ağı kendi mobil operatörünü başlatıyorRusya'nın büyük piyango ağı kendi mobil operatörünü başlatıyorBugün, 12:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi