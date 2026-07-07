Baseus dünyanın en ince taşınabilir şarj cihazlarından birini tanıttı

Modern gadget pazarında kompaktlık ve verimlilik uyumu giderek daha önemli hale geliyor. Aksesuar üretiminde önde gelen markalardan biri olan Baseus, yeni ürünü Picogo Air AM71 manyetik taşınabilir şarj cihazının küresel satışlarına başladı. Bu cihazın rekor düzeydeki ince gövdesiyle birçok kullanıcının dikkatini çekmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin temel özelliği, sadece 6,8 milimetre olan kalınlığıdır. Bu boyut, cihazın akıllı telefonun arkasına yapıştırılmış haldeyken bile neredeyse hissedilmemesini sağlar ve günlük kullanımda rahatsızlık yaratmaz. ixbt.com verilerine göre, Picogo Air AM71 şu anda ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkeleri pazarlarında satışa sunuldu.

Teknik özellikler ve güç kapasitesi

Cihaz çok ince olmasına rağmen, içine 5000 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirilmiştir. Bu değer, modern akıllı telefonları en az bir kez tam şarj etmek için yeterlidir. Cihaz, kablosuz manyetik şarj modunda 7,5 W güç sağlar. Kullanıcı USB-C portu üzerinden kablolu şarjı tercih ederse, güç aktarım hızı 20 W seviyesine çıkar.

Baseus mühendisleri, cihazın güvenliğine ve dayanıklılığına da özel önem verdiler. Picogo Air AM71 gövdesi alüminyumdan üretilmiş olup, yüzeyi özel bir tırtıklı yapıya sahiptir. Bu tasarım sadece estetik bir görünüm kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda çalışma sırasında ısının etkili bir şekilde dağılmasını sağlayarak cihazın aşırı ısınmasını önler.

Akıllı yönetim ve fiyat politikası

Bir diğer dikkat çekici özellik ise NFC PowerSense teknolojisinin entegre edilmiş olmasıdır. Bu fonksiyon sayesinde kullanıcılar, özel bir mobil uygulama aracılığıyla gerçek zamanlı olarak aşağıdaki verileri takip edebilirler:

Bataryanın mevcut şarj seviyesi;

Bataryanın genel durumu ve yıpranma düzeyi;

Şarj döngüsü sayısı;

Cihazın çalışma sıcaklığı.

Yeni gadget şu anda gümüş ve siyah renk seçenekleriyle sunuluyor. Fiyat konusuna gelince, Baseus Picogo Air AM71 ABD'de 69,99 dolar, Avrupa ülkelerinde ise 69,99 euro olarak fiyatlandırıldı. Bu tür ürünler genellikle resmi distribütörler veya çevrimiçi satış platformları aracılığıyla birkaç hafta içinde pazara ulaşmaktadır.

Bu gadget, özellikle MagSafe teknolojisi ile mükemmel uyumu sayesinde iPhone kullanıcıları için rahat bir seçim olabilir. Kompaktlık ve akıllı özellikler kombinasyonu, yeni modeli pazardaki rakiplerinden önemli ölçüde ayırıyor.