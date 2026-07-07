Rosatom, elektrikli araçlar için sürücüsüz mobil şarj istasyonunu tanıttı

·27·Teknoloji
Rosatom, elektrikli araçlar için sürücüsüz mobil şarj istasyonunu tanıttı

Rus devlet şirketi Rosatom, Innoprom-2024 uluslararası sanayi fuarında elektrikli araç endüstrisinde yeni bir sayfa açması beklenen benzersiz bir inovasyonu sergiledi. Bu, sabit bir şebekeye bağlı olmayan, bağımsız hareket edebilen mobil bir elektrikli şarj istasyonudur (EQS). Bu teknoloji, altyapının kısıtlı olduğu bölgelerde elektrikli araçların şarj edilmesi sorununu çözmeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Geleneksel şarj istasyonlarından farklı olarak, bu mobil cihaz elektrik şebekelerine sürekli bir bağlantı gerektirmez. İş merkezleri, konut kompleksleri, alışveriş merkezleri ve yol kenarındaki otoparkların herhangi bir noktasına operasyonel olarak ulaşma imkanına sahiptir. Bu, sürücülerin araçlarını özel bir yere götürmeleri yerine, şarj cihazını kendi yanlarına çağırmalarına olanak tanır.

Teknik yetenekler ve otonom sürüş

Cihazın iç kısmına 105 kWh kapasiteli bir enerji depolama ünitesi yerleştirilmiştir ve bu ünite 60 kW'a kadar maksimum güçle doğru akımda (DC) hızlı şarj sağlar. ixbt.com verilerine göre, orta kapasiteli bir elektrikli araç bataryasını bu istasyon yardımıyla doldurmak için yaklaşık 30 dakika yeterlidir. Şarj işlemi tamamlandığında, istasyon bağımsız olarak üssüne döner ve enerjisini yeniler.

Rosatom mühendisleri, istasyonu tam sürücüsüz bir sürüş sistemiyle donattı. Cihaz, otopark içinde hareket etme, engellerden kaçınma ve araca hassas bir şekilde yaklaşma yeteneğine sahiptir. Sistemin navigasyonu; bölgenin dijital haritasına, bilgisayarlı görüye, özel kameralara, radara ve lidar sensörlerine dayanmaktadır.

Dikkat çekici bir nokta ise, cihazın GPS navigasyon sistemine bağımlı olmamasıdır. Bu durum, uydu sinyallerinin iyi ulaşmadığı kapalı alanlarda, yeraltı otoparklarında ve sanayi tesislerinde verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Güvenliği sağlamak amacıyla sistemde uzaktan operatör kontrolü de öngörülmüştür.

Güvenlik ve beklentiler

Eğer yapay zeka karmaşık bir durumla karşılaşır ve bunu bağımsız olarak çözemezse, korumalı bir iletişim kanalı aracılığıyla uzaktan operatör kontrolü devralabilir. Bu mobil EQS, Rosatom'un otonom sürüş alanındaki kendi teknolojik geliştirmelerine dayanmaktadır, bu da projenin teknik bağımsızlığını sağlar.

Özbekistan gibi elektrikli araç sayısının hızla arttığı ülkelerde, bu tür mobil çözümler büyük önem taşımaktadır. Şehir merkezlerindeki yoğun otoparklarda sabit şarj istasyonları kurmak için yer ve güç eksikliği yaşandığı durumlarda, bu tür 'akıllı' cihazlar altyapıdaki boşlukları verimli bir şekilde doldurabilir.

RosatomElektrikli AraçTeknolojiŞarj İstasyonuRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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