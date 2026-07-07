Lamine Yamal Dünya Kupası'nda parlıyor: Nemanja Vidic onu "mini-Messi" olarak adlandırdı

İspanya milli takımı ve Barcelona kulübünün genç yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'nda bir şov daha sergiledi. Portekiz'e karşı oynanan son 16 turu maçında 18 yaşındaki kanat oyuncusu, sadece takımının galibiyetine katkıda bulunmakla kalmadı, aynı zamanda rakip savunmacı Nuno Mendes'i çalımlarıyla oyundan çıkmaya zorladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Manchester United efsanesi Nemanja Vidic, genç yeteneğin oyununa hayran kaldığını gizlemedi. Ona göre, Lamine Yamal'ın sahada sergilediği teknik ve hareketler sadece tek bir ismi, efsanevi Lionel Messi'yi hatırlatıyor. Vidic, genç futbolcuya "mini-Messi" lakabını takarak onun modern futbol için nadir bir fenomen olduğunu vurguladı.

Nuno Mendes'in sakatlığı ve Yamal'ın baskısı

Maç boyunca Lamine Yamal ile PSG savunmacısı Nuno Mendes arasındaki düello mücadelenin merkezindeydi. Goal.com'un haberine göre, Yamal'ın durmak bilmeyen driplingleri ve beklenmedik yön değişimleri Portekizli savunmacıyı fiziksel olarak tüketti. Sonuç olarak, 56. dakikada Mendes bir pozisyon sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Nemanja Vidic, A Bola gazetesine verdiği röportajda bu duruma özellikle değindi. Eski savunmacı, "Bu çocuk gerçekten harika ve özel. Ona 'mini-Messi' diyorum. Mendes'i kanat boyunca defalarca koşturmaya zorladı ve sonunda savunmacı bu baskıya dayanamayıp sakatlandı. Lamine sadece düz koşu yapmıyor, her seferinde topla inanılmaz işler başarıyor" dedi.

Mendes'in yerine oyuna giren Nelson Semedo da İspanya'nın hücum şiddetini azaltamadı. İspanya milli takımı maçın kontrolünü elinde tutarak çeyrek finale yükseldi. Dikkat çekici bir şekilde İspanyollar, bu turnuvada üst üste altıncı maçında da kalesini gole kapattı.

La Masia geleneklerinin temsilcisi

Lamine Yamal'ın Barcelona akademisi La Masia'dan yetişmiş olması, Lionel Messi ile kıyaslanmasını daha da güçlendiriyor. Vidic'e göre, modern futbolcular daha çok fiziksel ve öngörülebilir atletik özelliklere dayanırken, Yamal standart dışı kararlarıyla savunmacılar için gerçek bir "kabus" haline geliyor.

Bu galibiyetin ardından İspanya milli takımı, Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden biri olarak görülüyor. Lamine Yamal ise turnuvanın en iyi genç oyuncusu olmaya en büyük aday konumunda. Sahadaki her hareketi sadece taraftarları değil, Vidic gibi deneyimli uzmanları da hayrete düşürmeye devam ediyor.

Bu genç yeteneğin oyun stili ve sahadaki özgürlüğü, Barcelona'nın altın çağlarını hatırlattığı için futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Lamine Yamal'ın henüz 18 yaşında olduğunu düşünürsek, gelecekteki başarıları henüz başlangıç aşamasında.