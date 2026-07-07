Liverpool, Meksikalı futbol yıldızı Gilberto Mora için yarışa katıldı

·1·Spor
Liverpool, Meksikalı futbol yıldızı Gilberto Mora için yarışa katıldı

İngiliz kulübü Liverpool, Meksika milli takımı ve Club Tijuana orta saha oyuncusu Gilberto Mora'nın transferiyle yakından ilgileniyor. 17 yaşındaki yetenek, sergilediği başarılı performansla Avrupa'nın en prestijli takımlarının dikkatini çekti ve Merseyside ekibi bu yarışı kazanmak adına ilk adımları attı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre, Liverpool yönetimi oyuncunun temsilcileriyle temasa geçerek olası bir anlaşmanın şartlarını araştırmaya başladı. Ancak Premier League temsilcisinin bu yolda ciddi bir rekabetle karşı karşıya olduğu kesin. Özellikle İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona'nın yanı sıra İngiltere'den Manchester City, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpler de oyuncuyu kadrolarına katmayı hedefliyor.

Transfer pazarındaki yeni hedef

Gilberto Mora, yakın zamanda sona eren dünya şampiyonasında Meksika milli takımı formasıyla sergilediği oyunla uzmanların beğenisini kazandı. Turnuva boyunca teknik becerisi ve oyun görüşüyle öne çıktı. Şu ana kadar milli takım formasıyla 12 maça çıkmayı başardı.

Kulüp düzeyinde de Mora'nın istatistikleri takdire şayan. Club Tijuana formasıyla 53 maçta sahaya çıktı ve 10 gol kaydetti. Çok yönlü bir oyuncu olması, yani hem merkez ofansif orta saha hem de kanatlarda etkili oynayabilmesi, onu dev kulüpler için daha da cazip kılıyor.

Manchester United yarıştan çekildi

İlginç bir detay olarak, Manchester United gözlemcileri Mora'yı altı ay boyunca takip etti ancak sonunda transferden vazgeçmeye karar verdi. Bunun nedeninin, oyuncunun bonservis bedelinin beklenenden yüksek olması ve rekabetin aşırı derecede yoğun olması olduğu belirtiliyor. Yetenekli orta saha oyuncusunun transfer değerinin 40 milyon avroyu aşması bekleniyor.

Mora için Real Madrid seçeneği öncelikli olabilir. Gelen bilgilere göre, oyuncunun kendisi "kraliyet kulübünde" oynamayı hayal ediyor. Hatta dünya şampiyonası sırasındaki bir maçtan sonra Jude Bellingham ile forma değiştirmesi, Madrid kulübüne olan sempatisinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

FIFA kurallarına göre Gilberto Mora, 18 yaşına girene kadar (bu yılın ekim ayına kadar) yabancı bir takımla resmi sözleşme imzalayamıyor. Club Tijuana ise varlığını korumak amacıyla oyuncuyla olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Buna rağmen, önümüzdeki haftalarda oyuncu için resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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