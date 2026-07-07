X platforması yaratıcı içerik üreticileri için yeni video düzenleme araçlarını kullanıma sundu

·1·Teknoloji
X platforması yaratıcı içerik üreticileri için yeni video düzenleme araçlarını kullanıma sundu

Elon Musk'a ait X (eski adıyla Twitter) sosyal ağı, platformdaki orijinal içerik miktarını artırmak amacıyla yeni video düzenleme ve kayıt özelliklerini tanıttı. Bu güncelleme, içerik üreticilerinin diğer kullanıcıların videolarını sadece yeniden paylaşmak (repost) yerine, özgün ve kaliteli materyaller oluşturmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni video düzenleyici, uzun süredir beklenen bir dizi özelliği içeriyor. X platformunun ürün müdürü Nikitia Bier'in belirttiğine göre, kullanıcılar artık videolara birden fazla dilde altyazı (captions) ekleyebilir ve bunların görünümünü tercihlerine göre özelleştirebilirler. Ayrıca uygulamaya "Green Screen" (yeşil ekran) özelliği de eklendi.

Bu araç sayesinde içerik üreticileri, cihazlarının hafızasındaki fotoğrafları veya X ağındaki diğer gönderileri arka plan olarak kullanarak yeni videolar çekebilirler. Nikitia Bier, platformun temel önceliklerinden birinin yaratıcı içerik üreticilerini desteklemek ve teşvik etmek olduğunu vurguladı. Önümüzdeki haftalarda video düzenleyiciye daha birçok yeni özelliğin eklenmesi bekleniyor.

İntihal ve çalınmış içerikle mücadele

X yönetimi, platformdaki birçok popüler hesabın hala çalınmış veya birkaç yıl önce viral olmuş eski materyalleri yeniden paylaşıyor olmasından endişe duyuyor. Nikitia Bier'e göre, yeni özellikler X ağında diğer platformlarda bulunmayan özel materyallerin artmasına hizmet edecek. Bu da kullanıcıların ağda daha fazla zaman geçirmesini sağlayacak.

Ancak uzmanlara göre, sadece düzenleme araçları içerik üreticilerini çekmek için yeterli olmayabilir. TikTok, Meta ve YouTube gibi rakipler, halihazırda oturmuş bir ekosisteme ve içerik üreticileri için sürdürülebilir gelir sağlayan para kazanma sistemlerine sahip. X platformu ise henüz içerik üreticilerine, Meta veya YouTube'un sunduğu düzeyde güçlü yasal koruma araçları sunmuyor.

Örneğin, Meta platformundaki Reels içerik üreticileri, çalınan videolarını engelleyebilir veya o videodan elde edilen geliri kendilerine yönlendirebilirler. X'te henüz böyle bir otomatik sistem bulunmuyor. Yine de yeni video düzenleme araçları iOS kullanıcıları için halihazırda erişilebilir durumda ve platformdaki yaratıcı ortamı canlandırması bekleniyor.

  • Birden fazla dilde altyazı ekleme;
  • Altyazı tasarımını kişiselleştirme;
  • Green Screen ile arka planı değiştirme;
  • X gönderilerini video arka planı olarak kullanma.
Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, X platformu son zamanlarda video içeriğine özel bir önem veriyor. Bu strateji, sosyal ağı sadece metin mesajları paylaşılan bir yer olmaktan çıkarıp tam teşekküllü bir medya platformuna dönüştürme hedefinin bir parçasıdır.

XElon MuskSosyal AğVideo DüzenleyiciTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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