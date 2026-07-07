Girişim sermayesi piyasasında yeni hamle: Chemistry Ventures ikinci fon için 500 milyon dolar topluyor

·0·Teknoloji
Girişim sermayesi piyasasında yeni hamle: Chemistry Ventures ikinci fon için 500 milyon dolar topluyor

Girişim sermayesi dünyasında kendine has bir itibara sahip olan Chemistry Ventures firması, ikinci yatırım fonu için 500 milyon dolar tutarında sermaye toplamaya başladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan belgelere göre, bu yeni fon teknolojik girişimlere verilen destek kapsamını önemli ölçüde genişletmeyi hedefliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Chemistry Ventures, iki yıl önce sektörün devleri olarak kabul edilen Bessemer, Index Ventures ve Andreessen Horowitz (a16z) şirketlerinin eski ortakları tarafından kurulmuştu. Mark Goldberg, Ethan Kurzweil ve Kristina Shen gibi deneyimli uzmanlar bir araya gelerek, büyük girişim sermayesi şirketlerindeki uzun yıllara dayanan tecrübelerini küçük ve esnek bir yapıyla birleştirmeye karar verdiler.

Yatırım alanları ve hedefler

Şirket ağırlıklı olarak geliştirici araçları (developer tools), fintech ve altyapı alanlarındaki erken aşama girişimlere yatırım yapmaktadır. Chemistry Ventures, ilk faaliyetine 350 milyon dolarlık bir fonla başlamıştı. Yeni 500 milyon dolarlık fonun hayata geçirilmesi, yatırımcıların bu ekibe olan güveninin yüksek olduğunu gösteriyor.

Günümüzde firmanın yatırım portföyünde Granola, Decagon, Persona, Serval ve Nova Intelligence gibi gelecek vadeden projeler yer alıyor. Bu girişimler AI ve dijital güvenlik gibi modern teknolojiler üzerinde çalışıyor; bu da Chemistry Ventures stratejisinin günümüz piyasa talepleriyle uyumlu olduğunu gösteriyor.

Piyasadaki talep ve beklentiler

The Wall Street Journal'ın haberine göre, yeni fona olan ilgi beklenenden daha yüksek oldu ve fon şimdiden "oversubscribed" (talep arzdan yüksek) durumuna geldi. Bu durum, fon toplama sürecinin önümüzdeki günlerde başarıyla tamamlanacağı anlamına geliyor. Chemistry Ventures temsilcileri şu an için resmi bir açıklama yapmaktan kaçınsa da, SEC belgeleri sürecin yoğun bir aşamada olduğunu doğruluyor.

Teknoloji girişimcileri ve startup ekosistemi temsilcileri için bu tür büyük fonların faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Küresel ölçekte altyapı ve fintech alanına yönlendirilen sermayeler, bölgesel piyasalardaki trendleri ve yeni teknolojilerin girişini dolaylı olarak etkilemektedir. Chemistry Ventures gibi deneyimli ekipler tarafından yönetilen fonlar, genellikle piyasanın gelecekteki yönünü belirleyen bir gösterge işlevi görür.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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