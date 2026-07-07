Soyuz MS-29 uzay aracı uçuşa hazır: ISS'ye sadece 3 saatte ulaşacak

·26·Teknoloji
Soyuz MS-29 uzay aracı uçuşa hazır: ISS'ye sadece 3 saatte ulaşacak

Baykonur Uzay Üssü'nde "Soyuz MS-29" insanlı uzay aracını fırlatma hazırlıkları son aşamaya girdi. 14 Temmuz'da yapılması planlanan bu görev, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yönelik önemli bir adım olup, teknik olarak geliştirilmiş bir yaklaşma şemasıyla dikkat çekiyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

"Roskosmos" uzmanları, aracın son kontrollerini tamamlayarak üzerine baş koruma kalkanını yerleştirdiler. Bu kalkan, aracın yörüngeye çıkış sürecinde, yani atmosferin yoğun katmanlarından geçerken oluşan şiddetli aerodinamik ve termal basınca karşı koruma görevi görüyor. Şu anda montaj ve koruma bloğu, fırlatma öncesi testler için tamamen hazır hale getirildi.

Hazırlıkların son aşamaları

Hazırlık planına göre, bir sonraki önemli aşama aracın nihai "ölçüm" sürecidir. Bu süreçte "Roskosmos" kozmonotları ve NASA astronotları yer alarak, yüklerin yerleşimi ve yerleşik sistemlerin işleyişini test edecekler. Bu süreç, mürettebatın uzaydaki güvenliğini ve konforunu sağlamak açısından kritik öneme sahiptir.

ixbt.com'un verilerine göre, tüm testler başarıyla tamamlandıktan sonra araç, taşıyıcı roket ile birleştirilecek. 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek fırlatmanın sadece teknik hassasiyetiyle değil, aynı zamanda rekor düzeydeki kısa süresiyle de dikkat çekmesi bekleniyor.

İki turlu şema ve hızlı varış

"Soyuz MS-29" aracının en büyük avantajı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşma süresidir. Plana göre araç, istasyona sadece üç saat içinde varacak. Bu, özel olarak geliştirilmiş iki turlu (iki yörünge) şema sayesinde başarılacak.

Böyle bir hızlı şema, mürettebatın uzay aracının dar koşullarında geçirdiği süreyi önemli ölçüde kısaltıyor. Bu durum, kozmonotların fiziksel durumlarını korumalarına ve istasyondaki ana görevlerine daha hızlı başlamalarına olanak tanıyor. Eskiden bu tür görevler çok daha uzun sürerken, modern navigasyon teknolojileri bu süreci optimize etmeye yardımcı oluyor.

Bu uçuşun bölgedeki en büyük uzay üssü olan Baykonur'dan gerçekleştirilmesi, yerel ve uluslararası uzmanların dikkatini çekiyor. Bu görev kapsamında yürütülecek bilimsel araştırmaların ve uzaydaki iş birliği projelerinin, uluslararası havacılık ve uzay alanındaki ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.

UzaySoyuz MS-29BaykonurRoskosmosNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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