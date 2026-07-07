Yapay zeka tabanlı Norm girişimi 1,2 milyar dolarlık "unicorn" oldu

·29·Teknoloji
Yapay zeka tabanlı Norm girişimi 1,2 milyar dolarlık "unicorn" oldu

Hukuk hizmetleri sektöründe devrim yaratmayı hedefleyen Norm girişimi, son yatırım turunda 120 milyon dolar fon topladı. Khosla Ventures liderliğinde gerçekleştirilen Series C turunun ardından, sadece üç yıl önce kurulan şirketin toplam değeri 1,2 milyar dolara ulaştı. Bu, girişimin resmen "unicorn" statüsü kazandığı anlamına geliyor. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor. Norm projesi, geleneksel hukuk firmalarından farklı olarak kendi özel yapay zeka ajanlarına dayanıyor. Norm Law adlı bu platform, kurumsal müşterilere geniş kapsamlı hukuki hizmetler sunuyor. Sistemin benzersizliği, tüm süreçlerin yapay zeka tarafından yürütülmesine rağmen nihai sonucun profesyonel insan avukatlar tarafından denetlenmesinde yatıyor.

Şirket, hukuk sektöründeki en büyük sorunlardan biri olan saatlik ücretlendirme sisteminden vazgeçti. Bunun yerine Norm, müşterilerden yalnızca elde edilen sonuç için ücret alıyor. Bu yaklaşım, büyük şirketlerin maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesine ve hukuki süreçleri hızlandırmasına olanak tanıyor. ixbt.com verilerine göre şirket, şu anda diğer yapay zeka ajanlarının çalışmalarını denetleyebilen özel algoritmalar üzerinde de çalışıyor.

Hukuk teknolojileri pazarında yeni rekabet

Son yıllarda hukuk alanında yapay zeka kullanımına odaklanan Harvey ve Legora gibi birçok girişim ortaya çıktı. Norm ise bu pazarda otonom ajanları ve üst düzey yatırımcılarıyla öne çıkmaya çalışıyor. Yeni yatırım turuna Bain, Craft Ventures, Coatue, Vanguard ve New York Life gibi prestijli finansal kuruluşlar katıldı.

Ayrıca projeye Blackstone eski başkanı Tony James ve Kirkland & Ellis eski başkanı Jeff Hammes gibi sektör devleri de yatırım yaptı. Bu durum, hukuk dünyasının muhafazakâr görüşlerden uzaklaşıp yüksek teknolojilere daha fazla güven duymaya başladığının bir göstergesidir.

Şirket, sağlanan yeni sermayeyi ürünü daha da geliştirmek ve kadrosuna daha fazla nitelikli avukat dahil etmek için kullanmayı planlıyor. Norm bugüne kadar toplamda 260 milyon doların üzerinde yatırım toplamayı başardı. Bu tür teknolojilerin gelişmesinin, gelecekte kurumsal hukuk ve belge yönetimi kültürünü kökten değiştirmesi bekleniyor.

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Yapay ZekaNormGirişimYatırımTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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