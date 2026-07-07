Messi ve Salah karşılaşması: İlk 11'ler açıklandı

2026 Dünya Kupası son 16 turunda son şampiyon Arjantin, Mısır milli takımı ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele bugün, 7 Temmuz'da Taşkent saatiyle 21:00'de başlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri de açıklandı.

Arjantin gruptaki tüm maçlarını kazandı

Arjantin milli takımı, J grubunda 9 puan toplayarak lider olarak play-off turuna yükselmişti.

Lionel Scaloni'nin öğrencileri, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'na karşı beklenenden çok daha zorlu bir maç çıkardı. Normal süresi berabere biten maçta Arjantin, uzatmalarda 3-2 galip geldi.

Mısır, Avustralya'yı penaltılarla eledi

Mısır milli takımı, G grubunu 5 puanla ikinci sırada tamamladı.

Afrika temsilcisi, son 32 turunda Avustralya ile 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağladı.

Messi ve Salah ilk 11'de

Arjantin'in hücum hattında Lionel Messi ve Julian Alvarez görev yapacak. Orta sahada Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez ve Leandro Paredes'e güveniliyor.

Mısır'ın en büyük kozu ise Mohamed Salah olacak. Salah'ın hücumda Hassan ve Zizo ile birlikte oynaması bekleniyor.

İlk 11'ler

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Mac Allister, Fernandez, Paredes, Messi, Alvarez.

Mısır: Shobeir, Rabia, Ibrahim, Hany, Hafez, Ashour, Attia, Lashin, Zizo, Salah, Hassan.

2026 Dünya Kupası. Son 16 Turu

Arjantin — Mısır

Tarih: 7 Temmuz

Başlama saati: 21:00, Taşkent saatiyle.

Bir tarafta son şampiyon ve Messi, diğer tarafta Salah önderliğindeki savaşçı Mısır. Kazanan çeyrek finale yükselecek, kaybeden ise turnuvaya veda edecek.