Vivo X500 Pro Max: 7000 mAh batarya ve 200 MP kamera ile donatılmış amiral gemisi

·0·Teknoloji
Vivo X500 Pro Max: 7000 mAh batarya ve 200 MP kamera ile donatılmış amiral gemisi

Çin'in teknoloji devlerinden biri olan Vivo, akıllı telefon pazarında gerçek bir devrim yapmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni nesil amiral gemisi Vivo X500 Pro Max, Endonezya'nın TKDN düzenleyicisi tarafından sertifikalandırıldı. Bu durum, cihazın küresel pazara çıkış vaktinin çok yakın olduğunu gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

V2610 model numarasıyla kayıtlı olan bu akıllı telefon, daha önce GSMA IMEI veri tabanında da görülmüştü. ixbt.com yayın organının haberine göre, yeni cihazın teknik özellikleriyle sadece Apple ve Samsung'a değil, diğer önde gelen markaların amiral gemilerine de ciddi bir rekabet oluşturması bekleniyor.

Ekran ve performansta yeni seviye

Vivo X500 Pro Max modeli 6,85 inçlik düz OLED ekran ile donatılacak. Bu ekran 2K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip olup, son derece akıcı bir görüntü ve yüksek netlik sağlar. Bu özelliklerin özellikle mobil oyun tutkunları ve kaliteli içerik tüketicileri için biçilmiş kaftan olacağı şüphesizdir.

Cihazın iç gücüne gelince, MediaTek'in henüz resmi olarak tanıtılmayan en yeni Dimensity 9600 yonga seti temelinde çalışacak. Bu yeni platformun enerji verimliliği ve işlem gücü açısından önceki sürümlerden önemli ölçüde üstün olması bekleniyor.

Kamera ve benzersiz enerji kapasitesi

Akıllı telefonun en güçlü yanlarından biri kamera sistemidir. Ana blok üç modülden oluşacak: 50 megapiksel ana sensör (LOFIC teknolojisi ile), 200 megapiksel periskopik telefoto lens ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera. Bu kombinasyon, en zorlu ışık koşullarında bile profesyonel düzeyde fotoğraflar çekilmesine olanak tanır.

Ayrıca Vivo X500 Pro Max, batarya kapasitesi konusunda da rekor kırabilir. Edinilen bilgilere göre, cihazda en az 7000 mAh kapasiteli bir batarya kullanılacak. Modern amiral gemileri için ortalama 5000 mAh'in standart haline geldiği bir dönemde, Vivo'nun sunduğu bu kapasite akıllı telefonun otonom çalışma süresini önemli ölçüde uzatacaktır.

Vivo X500 serisi akıllı telefonların resmi tanıtımının bu yılın Eylül ayında Çin'de yapılması bekleniyor. Ardından cihazın kademeli olarak Orta Asya pazarları da dahil olmak üzere diğer bölgelerde satışa sunulması muhtemeldir.

VivoAkıllı TelefonTeknolojiAmiral GemisiGadget
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Girişim sermayesi piyasasında yeni hamle: Chemistry Ventures ikinci fon için 500 milyon dolar topluyorGirişim sermayesi piyasasında yeni hamle: Chemistry Ventures ikinci fon için 500 milyon dolar topluyorBugün, 20:20X platforması yaratıcı içerik üreticileri için yeni video düzenleme araçlarını kullanıma sunduX platforması yaratıcı içerik üreticileri için yeni video düzenleme araçlarını kullanıma sunduBugün, 20:20Soyuz MS-29 uzay aracı uçuşa hazır: ISS'ye sadece 3 saatte ulaşacakSoyuz MS-29 uzay aracı uçuşa hazır: ISS'ye sadece 3 saatte ulaşacakBugün, 19:58Yapay zeka tabanlı Norm girişimi 1,2 milyar dolarlık "unicorn" olduYapay zeka tabanlı Norm girişimi 1,2 milyar dolarlık "unicorn" olduBugün, 19:50Otomobil satışında yeni dönem: Bidbus girişimi bayiler arasında açık artırma düzenliyorOtomobil satışında yeni dönem: Bidbus girişimi bayiler arasında açık artırma düzenliyorBugün, 19:292GIS navigasyonunda yeni özellik: Sürücüler artık «yeşil dalga» ile ilerleyecek2GIS navigasyonunda yeni özellik: Sürücüler artık «yeşil dalga» ile ilerleyecekBugün, 19:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi