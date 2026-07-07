Vivo X500 Pro Max: 7000 mAh batarya ve 200 MP kamera ile donatılmış amiral gemisi

Çin'in teknoloji devlerinden biri olan Vivo, akıllı telefon pazarında gerçek bir devrim yapmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni nesil amiral gemisi Vivo X500 Pro Max, Endonezya'nın TKDN düzenleyicisi tarafından sertifikalandırıldı. Bu durum, cihazın küresel pazara çıkış vaktinin çok yakın olduğunu gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

V2610 model numarasıyla kayıtlı olan bu akıllı telefon, daha önce GSMA IMEI veri tabanında da görülmüştü. ixbt.com yayın organının haberine göre, yeni cihazın teknik özellikleriyle sadece Apple ve Samsung'a değil, diğer önde gelen markaların amiral gemilerine de ciddi bir rekabet oluşturması bekleniyor.

Ekran ve performansta yeni seviye

Vivo X500 Pro Max modeli 6,85 inçlik düz OLED ekran ile donatılacak. Bu ekran 2K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip olup, son derece akıcı bir görüntü ve yüksek netlik sağlar. Bu özelliklerin özellikle mobil oyun tutkunları ve kaliteli içerik tüketicileri için biçilmiş kaftan olacağı şüphesizdir.

Cihazın iç gücüne gelince, MediaTek'in henüz resmi olarak tanıtılmayan en yeni Dimensity 9600 yonga seti temelinde çalışacak. Bu yeni platformun enerji verimliliği ve işlem gücü açısından önceki sürümlerden önemli ölçüde üstün olması bekleniyor.

Kamera ve benzersiz enerji kapasitesi

Akıllı telefonun en güçlü yanlarından biri kamera sistemidir. Ana blok üç modülden oluşacak:ana sensör (LOFIC teknolojisi ile),periskopik telefoto lens ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera. Bu kombinasyon, en zorlu ışık koşullarında bile profesyonel düzeyde fotoğraflar çekilmesine olanak tanır.

Ayrıca Vivo X500 Pro Max, batarya kapasitesi konusunda da rekor kırabilir. Edinilen bilgilere göre, cihazda en az 7000 mAh kapasiteli bir batarya kullanılacak. Modern amiral gemileri için ortalama 5000 mAh'in standart haline geldiği bir dönemde, Vivo'nun sunduğu bu kapasite akıllı telefonun otonom çalışma süresini önemli ölçüde uzatacaktır.

Vivo X500 serisi akıllı telefonların resmi tanıtımının bu yılın Eylül ayında Çin'de yapılması bekleniyor. Ardından cihazın kademeli olarak Orta Asya pazarları da dahil olmak üzere diğer bölgelerde satışa sunulması muhtemeldir.