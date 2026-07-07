İspanya Milli Takımı Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekor kırdı

·43·Spor
İspanya Milli Takımı Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekor kırdı

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'i 1-0 mağlup ederek sadece çeyrek finale yükselmekle kalmadı, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde yeni bir rekor kırdı.

Luis de la Fuente'nin öğrencileri, turnuvada üst üste altıncı maçını da gol yemeden tamamladı. Daha önce hiçbir milli takım böyle bir başarıya ulaşamamıştı.

İspanya altı maçtır gol yemiyor

Portekiz karşısında da İspanya savunması güven verdi ve rakibine gol şansı tanımadı.

Böylece İspanyolların Dünya Kupalarındaki 'gol yememe' serisi üst üste altı maça ulaştı.

Bu sonuç, İspanya'yı Dünya Kupası tarihinde altı maç boyunca gol yemeyen ilk milli takım yaptı.

'Gol yememe' serisi 10 saati aştı

İspanya Milli Takımı'nın kalesini gole kapattığı toplam süre 10 saati geçti.

Bu istatistik, takımın sadece hücumda değil, savunmada da turnuvanın en istikrarlı katılımcılarından biri olduğunu gösteriyor.

Luis de la Fuente'nin öğrencileri, play-off'ların belirleyici aşamasında da düzenli ve disiplinli oyununu korudu.

Unai Simon da kişisel rekorunu tazeledi

İspanya kalecisi Unai Simon, gol yememe serisini 609 dakikaya çıkardı.

Athletic Bilbao'nun kalecisi, 2026 Dünya Kupası boyunca kalesini gole kapatarak takımının tarihi başarısına büyük katkı sağladı.

Son gol 2022'de yendi

Unai Simon, Dünya Kupalarındaki son golü 2022 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü maçında Japonya'ya karşı kalesinde görmüştü.

O maçın 51. dakikasından bu yana İspanya'nın kalesi gole kapalı durumda.

İspanya artık çeyrek finale sadece favorilerden biri olarak değil, aynı zamanda Dünya Kupası tarihindeki en sağlam savunmaya sahip takım olarak giriyor.

İspanyaDünya KupasıUnai SimonLuis de la FuenteFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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