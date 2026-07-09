ABD hükümeti sürücüsüz araç üreticilerine katı şartlar getirdi

·18·Teknoloji
ABD hükümeti sürücüsüz araç üreticilerine katı şartlar getirdi

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), otonom araç geliştiren şirketlerden acil durum hizmetlerinin işleyişini engellemeyi derhal durdurmalarını talep etti. Ajans başkanı Jonathan Morrison tarafından gönderilen resmi talimatta, sürücüsüz araçların kurtarma ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin görevlerini yapmalarına engel olmasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

NHTSA verilerine göre, otonom sistemlerle ilgili tehlikeli bir eğilim gözlemleniyor: sürücüsüz araçlar olay yerlerine girmekte, ambulans ve itfaiye araçlarının yolunu kapatmaktadır. Daha da kötüsü, bu teknolojiler yanıp sönen ışıklar, duman, ateş ve trafik konileri gibi temel güvenlik işaretlerini her zaman doğru bir şekilde algılayamıyor. TechCrunch'ın haberine göre, geliştiricilerin bu soruna yönelik çözüm önerilerini bu ayın sonuna kadar sunmaları gerekiyor.

Güvenlik sistemindeki ciddi kusurlar

Morrison, mektubunda şirketleri sert bir dille uyararak, acil durumları tespit edememeyi "işlevsel bir eksiklik" olarak nitelendirdi. Ona göre, bu tür durumlar nadir görülen istisnalar değil, günlük trafiğin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu nedenle, AV (otonom araç) geliştiricilerinin tüm kaynaklarını bu sistemsel hatayı düzeltmeye yönlendirmeleri gerekiyor.

Resmi mektupta henüz belirli bir şirket ismi geçmese de uzmanlar, bu talebin öncelikle Waymo gibi büyük robotaksi operatörlerini ilgilendirdiğini belirtiyor. TechCrunch tarafından yürütülen araştırmalar, Los Angeles, Phoenix ve San Francisco gibi şehirlerde Waymo araçlarıyla ilgili en az altı ciddi vaka yaşandığını gösteriyor. Bazı durumlarda kurtarma ekipleri, aracı yoldan çekmek için kontrolü manuel olarak devralmak zorunda kaldı.

İnsan hayatı ve teknolojik sorumluluk

Ajans, sürücüsüz araçları yöneten şirketleri tıpkı normal sürücüler gibi sorumlu tutacağını bildirdi. NHTSA açıklamasında, "Kolluk kuvvetleri veya doktorlar bir çağrıya giderken her saniye çok değerlidir, çünkü söz konusu olan insan hayatıdır" denildi. Normalde acil durum hizmetlerini engelleyen sürücüler para cezasına çarptırılır veya hapis cezası alır; artık bu kuralın teknoloji devleri için de uygulanabileceği belirtiliyor.

Aynı zamanda NHTSA, Tesla ve Zoox gibi şirketler için federal güvenlik standartlarını (FMVSS) güncellemek üzerinde çalışıyor. Gelecekte direksiyon ve pedallar olmadan üretilecek araçlar için silecekler veya güneşlikler gibi zorunlu gereksinimlerin kaldırılması bekleniyor. Ancak, bu tür teknolojik kolaylıklar yalnızca araçların güvenlik sistemi mükemmel seviyeye ulaştığında sağlanacaktır.

Özbekistan'da da akıllı şehir teknolojileri ve otonom sürüş sistemlerine ilginin arttığı bir dönemde, ABD'deki bu deneyim büyük önem taşıyor. Sürücüsüz araçların trafiğe çıkması sadece kolaylık değil, aynı zamanda acil durum hizmetleriyle uyumlu çalışmayı gerektiren yüksek bir sorumluluk da beraberinde getiriyor.

TeknolojiOtonomNHTSAWaymoGüvenlik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Google SynthID teknolojisi ilk kez büyük bir sahte görseli ifşa ettiGoogle SynthID teknolojisi ilk kez büyük bir sahte görseli ifşa ettiBugün, 01:53QuantumDiamonds yarı iletken endüstrisinde devrim yaratmak için 76 milyon avro aldıQuantumDiamonds yarı iletken endüstrisinde devrim yaratmak için 76 milyon avro aldıBugün, 01:27Manna Aero ABD pazarına giriş yaptı: Drone ile teslimat genişliyorManna Aero ABD pazarına giriş yaptı: Drone ile teslimat genişliyorBugün, 01:27Elon Musk Grok 4.5 modelini tanıttı: Yapay zeka pazarında yeni rekabetElon Musk Grok 4.5 modelini tanıttı: Yapay zeka pazarında yeni rekabetBugün, 00:53Robotik dünyasında ChatGPT devrimi: General Intuition yeni bir dönemin temelini atıyorRobotik dünyasında ChatGPT devrimi: General Intuition yeni bir dönemin temelini atıyorBugün, 00:22Roost: Mesajları güvercin hızıyla ileten yeni «yavaş» sosyal ağRoost: Mesajları güvercin hızıyla ileten yeni «yavaş» sosyal ağBugün, 00:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi