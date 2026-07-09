DSÖ uyardı: Her beş kişiden biri kansere yakalanacak

·44·Dünya
DSÖ uyardı: Her beş kişiden biri kansere yakalanacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kanser hastalığına ilişkin yeni raporunu yayımladı. Raporda, tıptaki büyük gelişmelere ve yeni tedavi yöntemlerine rağmen bu hastalığın insanlık için hala en ciddi tehditlerden biri olmaya devam ettiği belirtiliyor.

Örgütün verilerine göre, dünyada her beş kişiden biri yaşamı boyunca kansere yakalanabilir. Ayrıca nüfusun yaklaşık yüzde 92'si doğrudan veya yakınları aracılığıyla bu hastalıkla karşı karşıya kalmaktadır.

DSÖ temsilcisi Dr. Andre Ilbawi, son yıllarda kanser tedavisi konusunda önemli bilimsel keşifler yapılmış olsa da hastaların hala ağır fiziksel, ruhsal ve finansal zorluklar yaşadığını vurguladı.

Raporda, ülkeler arasındaki tıbbi imkan farklılıklarının giderek derinleştiğine de dikkat çekildi. Zengin ülkelerde meme kanseri veya çocukluk çağı kanserlerine yakalanan hastaların yüzde 85'i en az beş yıl yaşarken, yoksul ülkelerde bu oran yüzde 30'a bile ulaşmıyor.

Günümüzde dünya genelinde her yıl yaklaşık 20,6 milyon kişiye kanser teşhisi konulmakta ve 10 milyona yakın insan bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Uzmanların tahminlerine göre, 2050 yılına kadar yeni vaka sayısının 35 milyona çıkabileceği öngörülüyor.

DSÖ verilerine göre, düşük gelirli ülkelerde kansere karşı en temel ilaçların sadece yüzde 9-54'ü mevcuttur. Bazı ülkelerde ise radyoterapi cihazları hiç bulunmamaktadır. Bu durum, teşhis koyma ve etkili tedavi imkanlarını ciddi şekilde kısıtlamaktadır.

Uzmanlar bir başka ciddi soruna daha dikkat çekti. Dünya ülkelerinin yaklaşık üçte ikisinde kanser tedavisi devlet tarafından tam olarak karşılanmıyor. Tedavi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle bazı bölgelerde hastaların büyük bir kısmı tedaviyi yarıda bırakmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte raporda olumlu gelişmelere de yer verildi. Özellikle rahim ağzı kanserini önleme ve ortadan kaldırmaya yönelik etkili çözümlerin ortaya çıktığı, birçok ülkede tütün tüketiminin azaldığı ve ulusal onkoloji programlarının genişlediği belirtildi.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı uzmanlarına göre, her on yeni kanser vakasının dördü tütün kullanımı, alkol tüketimi, enfeksiyonlar ve aşırı kilo gibi önlenebilir risk faktörleriyle bağlantılıdır.

DSÖ; hükümetleri koruyucu hekimlik, erken teşhis ve tedavi sistemlerini güçlendirmeye, ayrıca kanser hizmetlerini halk için daha erişilebilir ve finansal açıdan uygun hale getirmeye çağırdı. Bu yolla milyonlarca insanın hayatının kurtarılabileceği vurgulanıyor.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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