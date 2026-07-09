Rafael Marquez Meksika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu

Meksika Futbol Federasyonu, milli takım yönetiminde köklü bir değişikliğe gitti. Efsanevi savunma oyuncusu Rafael Marquez, Javier Aguirre'nin yerine takımın yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı. Bu atama, Meksika'nın Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere'ye karşı oynadığı dramatik maçtaki mağlubiyetinin hemen ardından gerçekleşti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Javier Aguirre'nin görevinden ayrılacağı daha önceden planlanmıştı. Aguirre, takımı ev sahibi olduğu turnuvada yönetmek ve yardımcısı olan Marquez'e mentorluk yapmakla görevlendirilmişti. İngiltere'ye karşı 2-3 sona eren karşılaşma, Aguirre'nin bu misyonunun tamamlandığı anlamına geliyordu ve yönetim resmen öğrencisine devredildi.

Yeni bir dönem ve stratejik hedefler

Rafael Marquez'in temel görevi, milli takımı 2030 Dünya Kupası'na hazırlamak. Kendisine kadroyu gençleştirme ve yeni bir nesil oluşturma gibi sorumluluklar yüklendi. İngiltere maçında yapılan taktiksel hatalar ve savunmadaki eksiklikler, yeni teknik direktörün öncelikli olarak düzeltmesi gereken noktalar olarak belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, özellikle savunma hattındaki düzensizlikler Jude Bellingham ve Harry Kane gibi yıldızların galibiyet gollerini atmasına olanak sağladı. Marquez, zengin futbolculuk tecrübesi ve teknik direktörlük potansiyeliyle bu sorunları gidermeyi hedefliyor. Son iki yıldır Barcelona Atletic takımını çalıştıran Marquez, 82 maçta 40 galibiyet elde ederek İspanya'da modern futbol metodolojisini benimsedi.

Efsanevi tecrübe ve yüksek prestij

Rafael Marquez, Meksika futbol tarihinin en prestijli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Futbolculuk kariyerinde Barcelona formasıyla iki kez Şampiyonlar Ligi, dört kez La Liga ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış olması, oyuncular için büyük bir motivasyon kaynağı olarak görülüyor. Ayrıca Monaco ile Fransa şampiyonluğu yaşayan Marquez, milli takımla Konfederasyonlar Kupası ve iki kez Gold Cup zaferi elde etti.

Meksika Futbol Federasyonu, Marquez'in elit seviyedeki mentalitesinin, genç yetenekleri keşfetme ve onları uluslararası arenada rekabetçi bir takıma dönüştürme konusunda belirleyici bir rol oynayacağına inanıyor. Artık "Aztekler", yeni teknik direktörleri önderliğinde dört yıllık bir döngüye başlıyor; bu süreçte odak noktası istikrarlı bir savunma sistemi ve disiplinli bir oyun olacak.