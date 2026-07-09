Rafael Marquez Meksika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu

·1·Spor
Rafael Marquez Meksika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu

Meksika Futbol Federasyonu, milli takım yönetiminde köklü bir değişikliğe gitti. Efsanevi savunma oyuncusu Rafael Marquez, Javier Aguirre'nin yerine takımın yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı. Bu atama, Meksika'nın Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere'ye karşı oynadığı dramatik maçtaki mağlubiyetinin hemen ardından gerçekleşti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Javier Aguirre'nin görevinden ayrılacağı daha önceden planlanmıştı. Aguirre, takımı ev sahibi olduğu turnuvada yönetmek ve yardımcısı olan Marquez'e mentorluk yapmakla görevlendirilmişti. İngiltere'ye karşı 2-3 sona eren karşılaşma, Aguirre'nin bu misyonunun tamamlandığı anlamına geliyordu ve yönetim resmen öğrencisine devredildi.

Yeni bir dönem ve stratejik hedefler

Rafael Marquez'in temel görevi, milli takımı 2030 Dünya Kupası'na hazırlamak. Kendisine kadroyu gençleştirme ve yeni bir nesil oluşturma gibi sorumluluklar yüklendi. İngiltere maçında yapılan taktiksel hatalar ve savunmadaki eksiklikler, yeni teknik direktörün öncelikli olarak düzeltmesi gereken noktalar olarak belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, özellikle savunma hattındaki düzensizlikler Jude Bellingham ve Harry Kane gibi yıldızların galibiyet gollerini atmasına olanak sağladı. Marquez, zengin futbolculuk tecrübesi ve teknik direktörlük potansiyeliyle bu sorunları gidermeyi hedefliyor. Son iki yıldır Barcelona Atletic takımını çalıştıran Marquez, 82 maçta 40 galibiyet elde ederek İspanya'da modern futbol metodolojisini benimsedi.

Efsanevi tecrübe ve yüksek prestij

Rafael Marquez, Meksika futbol tarihinin en prestijli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Futbolculuk kariyerinde Barcelona formasıyla iki kez Şampiyonlar Ligi, dört kez La Liga ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış olması, oyuncular için büyük bir motivasyon kaynağı olarak görülüyor. Ayrıca Monaco ile Fransa şampiyonluğu yaşayan Marquez, milli takımla Konfederasyonlar Kupası ve iki kez Gold Cup zaferi elde etti.

Meksika Futbol Federasyonu, Marquez'in elit seviyedeki mentalitesinin, genç yetenekleri keşfetme ve onları uluslararası arenada rekabetçi bir takıma dönüştürme konusunda belirleyici bir rol oynayacağına inanıyor. Artık "Aztekler", yeni teknik direktörleri önderliğinde dört yıllık bir döngüye başlıyor; bu süreçte odak noktası istikrarlı bir savunma sistemi ve disiplinli bir oyun olacak.

MeksikaRafael MarquezFutbolTransferDünya Kupası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Arsenal, Bruno Guimaraes transferi için görüşmeleri hızlandırdıArsenal, Bruno Guimaraes transferi için görüşmeleri hızlandırdıBugün, 01:15Chelsea, Portekizli yıldız Geovany Quenda'nın transferini duyurduChelsea, Portekizli yıldız Geovany Quenda'nın transferini duyurduBugün, 00:33Neftchi, Gazprom Arena'da test edildi: Maç nasıl geçti?Neftchi, Gazprom Arena'da test edildi: Maç nasıl geçti?Bugün, 00:22Portekiz'in yeni tercihi: Ronaldo hayranı teknik direktör geliyorPortekiz'in yeni tercihi: Ronaldo hayranı teknik direktör geliyorBugün, 00:16Fabian Ruiz, Real Madrid ve Bayern Münih'in teklifini reddederek PSG ile sözleşmesini uzattıFabian Ruiz, Real Madrid ve Bayern Münih'in teklifini reddederek PSG ile sözleşmesini uzattıDün, 23:51Manchester United ve Chelsea, Andrey Santos transferi için anlaşmaya vardıManchester United ve Chelsea, Andrey Santos transferi için anlaşmaya vardıDün, 23:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı