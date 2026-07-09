Elon Musk Grok 4.5 modelini tanıttı: Yapay zeka pazarında yeni rekabet

Elon Musk tarafından kurulan SpaceXAI şirketi, yeni Grok 4.5 yapay zeka modelini resmen duyurdu. Şirketin halka açık statüye geçmesinin ardından sunulan ilk büyük güncelleme olan bu modelin, sadece gücüyle değil, aynı zamanda ekonomik verimliliğiyle de sektör liderlerine ciddi bir rekabet oluşturması bekleniyor. Yeni model, karmaşık görevleri yerine getirmede yüksek hız ve düşük maliyet vaat ediyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin resmi blogunda belirtildiği üzere Grok 4.5; yazılım geliştirme, uygulama oluşturma, ofis işleri, bilimsel araştırmalar ve metinlerle çalışma gibi günlük entelektüel görevleri otomatikleştirmek için tasarlandı. SpaceXAI temsilcilerine göre bu model, diğer önde gelen sistemlere kıyasla iki kat daha yüksek "token verimliliğine" sahip. Bu durum, yapay zeka hizmetlerini kullanma maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi mümkün kılıyor.

Opus seviyesinde güç ve yüksek hız

Elon Musk, X sosyal medya hesabında yeni geliştirmeyi Anthropic şirketinin en güçlü Opus modeliyle kıyasladı. Musk'a göre Grok 4.5, yetenekleri açısından Opus seviyesinde duruyor ancak ondan çok daha hızlı çalışıyor ve daha ucuza mal oluyor. Beta testlerinden geçen kullanıcıların olumlu geri bildirimlerinin ardından modelin geniş kitlelere sunulmasına karar verildi.

İç değerlendirme sonuçlarına göre Grok 4.5 modeli, Opus 4.7 ile rekabet edebiliyor. SpaceXAI fiyatlandırma konusunda da agresif bir politika izliyor: 1 milyon giriş tokeni için 2 dolar, çıkış tokeni için ise 6 dolar ücret belirleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Opus 4.7 modelinde bu rakamlar sırasıyla 5 ve 25 doları buluyor. Bu durum, Grok 4.5 modelini işletmeler ve geliştiriciler için çok daha cazip kılıyor.

AI pazarında şiddetli mücadele

Şu anda yapay zeka pazarında fiyat ve güç konusunda gerçek bir yarış yaşanıyor. Örneğin, OpenAI şirketinin en pahalı Sol modeli 1 milyon token için 5 dolardan 30 dolara kadar hizmet bedeli alıyor. Grok 4.5'in bu kadar uygun fiyata sunulması, diğer devleri de fiyat politikalarını gözden geçirmeye zorlayabilir.

Özellikle SpaceXAI güncellemesinin, OpenAI şirketinin bir sonraki büyük sürümüyle aynı zamana denk gelmesi dikkat çekici. Edinilen bilgilere göre OpenAI, Perşembe günü en güçlü GPT 5.6 modelini çıkarmayı planlıyor. Daha önce bu modelin piyasaya sürülmesi, güvenlik gerekçesiyle ABD yönetimi tarafından kısıtlanmıştı.

Grok 4.5 gibi ucuz ve verimli modellerin ortaya çıkması, yerel geliştiriciler için de yeni fırsatlar sunuyor. Özellikle kaynak tasarrufu ve yüksek verimlilik hedefleyen girişimler için token maliyetlerinin düşmesi, yapay zekayı ürünlere entegre etmeyi kolaylaştırıyor.