Inter, Trevoh Chalobah transferini askıya aldı: İtalya'da beklenmedik ittifak

İtalya'nın son şampiyonu Inter, Chelsea savunma oyuncusu Trevoh Chalobah'ın transferiyle ilgili görüşmeleri geçici olarak durdurma kararı aldı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milano kulübü şu anda tüm dikkatini diğer öncelikli hedeflerine vermiş durumda. Chelsea'nin yeni oyuncular almadan önce kadroyu boşaltmayı hedeflemesi nedeniyle bu durum Londra kulübünün transfer planlarını da etkileyebilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

İtalyan futbolunda beklenmedik bir diplomatik gelişme yaşandı. Inter ve Serie A'nın yeni ekibi Como, transfer piyasasında birbirleriyle rekabet etmemek adına stratejik bir ittifak kurdu. Inter Başkanı Beppe Marotta ile Como temsilcisi Mirwan Suwarso arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde "saldırmazlık" anlaşmasına varıldı. Bu anlaşmanın temel amacı, aynı oyuncular için fiyatların yapay bir şekilde yükselmesini önlemektir.

Transfer piyasasında yeni strateji

Bu anlaşmanın merkezinde bizzat Trevoh Chalobah yer alıyor. Como, birkaç hafta önce Chelsea'ye 25 milyon avroluk resmi bir teklif sunmuş ancak Londralılar bu talebi reddetmişti. Suwarso, Inter yönetimine, eğer Milano ekibi savunma oyuncusu için ciddi bir yarışa girerse Como'nun derhal yarıştan çekileceğini ve diğer seçenekleri değerlendireceğini bildirdi. Bu tür dostane ilişkiler her iki kulüp için de ekonomik açıdan faydalı görülüyor.

Inter şu anda savunma hattını güçlendirmekten ziyade sağ kanattaki sorunları çözmeye daha fazla odaklanmış durumda. Özellikle Anan Khalaili'nin transferi kulübün ana hedefi haline geldi. Sadece bu mesele olumlu sonuçlandıktan sonra "Nerazzurri" tekrar Trevoh Chalobah seçeneğine dönebilir. Buna rağmen Inter, oyuncunun menajerleriyle kişisel sözleşme şartlarını görüşmeye devam ediyor.

Chelsea ve Crystal Palace arasındaki görüşmeler

Chelsea ise kendi cephesinde savunma hattını kökten yenilemeyi planlıyor. Goal.com'un haberine göre Londra kulübü, Crystal Palace'ın merkez savunma oyuncusu Maxence Lacroix ile ilgileniyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için öncelikle Trevoh Chalobah'ın satılması şart. Şimdilik iki Londra kulübü arasında oyuncunun bonservis bedeli konusunda bir mesafe bulunuyor.

Trevoh Chalobah için Serie A, kariyerini yeniden canlandırmak adına harika bir fırsat olabilir. Son yıllarda İngiltere Premier Ligi'nden İtalya'ya giden Fikayo Tomori ve Chris Smalling gibi savunma oyuncuları kendilerini kanıtlamayı başardılar. Inter gibi dev bir takımda oynamak, Chalobah'a Şampiyonlar Ligi'nde tecrübe kazanma imkanı verecektir.

Özetle, Trevoh Chalobah'ın geleceği önümüzdeki haftalarda netleşecek. Inter kendi öncelikli transferlerini tamamlarsa Chelsea ile resmi görüşmelere başlayacak. Bu zincirleme reaksiyon sonucunda Chelsea'nin de Maxence Lacroix transferini bitirmesi bekleniyor. İtalya'daki "centilmenlik anlaşması" ise transfer piyasasında fiyatları dengede tutmaya hizmet ediyor.