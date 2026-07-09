Lovable girişimi değerini ikiye katlayarak 13,2 milyar dolara ulaşıyor

İsveç'in yapay zeka alanındaki en umut verici projelerinden biri olan Lovable girişimi, yeni bir yatırım turunun eşiğinde. Sifted tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, 300 milyon dolarlık fon toplamak için görüşmeler yürütüyor. Eğer bu anlaşma başarıyla sonuçlanırsa, girişimin piyasa değeri 13,2 milyar dolara ulaşacak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Dikkat çekici olan nokta, Lovable'ın geçen yılın Aralık ayında 6,6 milyar dolar değerlemeye sahip olmasıydı. Bir yıl bile geçmeden şirket değerini tam iki katına çıkarmayı başarıyor. Bu yatırım turuna, geçtiğimiz ay 3 milyar dolarlık yeni fonunu duyuran risk sermayesi şirketi Menlo Ventures'ın liderlik etmesi bekleniyor.

"Vibe coding" teknolojisinin yükselişi

Lovable'ın faaliyetlerinin temelini günümüzde yapay zeka alanındaki en kârlı trend olan "vibe coding" oluşturuyor. Bu teknoloji, kullanıcıların herhangi bir programlama kodu yazmadan, sadece basit kelimelerle açıklama yaparak karmaşık yazılımlar ve web siteleri oluşturmasına olanak tanıyor. Şu anda bu alan, yapay zekanın en popüler kullanım yöntemi haline geldi.

Üç yaşını bile doldurmayan bu girişim, bu yılın Haziran ayında yıllık gelirini 500 milyon dolara çıkardı. Lovable'ın hizmetlerinden sadece bireysel tasarımcılar ve girişimciler değil, büyük şirketler de aktif olarak yararlanıyor. Müşteri listesinde Workday, Asana ve hatta teknoloji devi NVIDIA gibi isimler yer alıyor.

Piyasadaki rekabet ve trendler

Yapay zeka destekli yazılım geliştirme pazarında rekabet oldukça kızışıyor. Lovable ile birlikte diğer büyük oyuncular da konumlarını güçlendiriyor:

Replit girişimi bu yılın Mart ayında 9 milyar dolar değerlemeye ulaştı;

AI ajanları oluşturma üzerine çalışan Factory projesi, Nisan ayında 1,5 milyar dolar değerleme ile 150 milyon dolarlık yatırım aldı;

Yazılımcılar için çözümler sunan Cursor servisi ise geçtiğimiz ay SpaceX tarafından 60 milyar dolara satın alınmıştı.

Bu tür teknolojiler, Özbekistanlı uzmanlar ve girişimciler için de büyük önem taşıyor. "Vibe coding" çözümlerinin yerel pazara girmesiyle birlikte, programlama bilgisi olmayan girişimciler kendi e-ticaret platformlarını bağımsız olarak oluşturma imkanına sahip olacaklar. Bu durumun dijital ekonomi gelişimini yeni bir seviyeye taşıyacağı şüphesizdir.

Uzmanlara göre, Lovable gibi şirketlerin hızlı büyümesi, yapay zeka alanındaki yatırım patlamasının devam edeceğinin bir göstergesidir. Şirket, basit arayüzü ve yüksek verimliliği ile geleneksel programlama yöntemlerini önemli ölçüde değiştirmektedir.