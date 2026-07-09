Google SynthID teknolojisi ilk kez büyük bir sahte görseli ifşa etti

Yapay zeka tarafından oluşturulan sahte içeriklerle mücadelede önemli bir dönüm noktası yaşandı. Google tarafından geliştirilen SynthID dijital filigran sistemi, ABD'li tanınmış senatör Mitch McConnell ile ilgili sansasyonel bir sahte fotoğrafı tespit etmeyi başardı. Bu olay, nöral ağlar tarafından oluşturulan ürünleri işaretleme teknolojisinin pratikte ne kadar etkili olduğunu kanıtladı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu haftanın başında sosyal ağlarda, özellikle Reddit ve X platformlarında, Kentucky eyaleti senatörü Mitch McConnell'ın ağır bir durumda hastane yatağında yattığını gösteren bir fotoğraf geniş çapta yayıldı. Fotoğrafta siyasetçinin vücudunun çeşitli tıbbi tüplere bağlı olması, sağlığı hakkındaki endişeleri daha da artırdı. Ancak, ixbt.com'un haberine göre, Snopes doğrulama portalı bu görseli inceleyerek tamamen sahte olduğunu doğruladı.

Görünmez filigranın gücü

Bu sahte görselin ifşa edilmesinde Google'ın SynthID sistemi anahtar rol oynadı. Bu teknoloji, görselin piksel katmanına insan gözünün fark edemeyeceği özel bir dijital imza yerleştiriyor. Snopes uzmanları görseli taradıklarında, onun yapay zeka ürünü olduğunu gösteren görünmez filigranı tespit ettiler. Bu da resmin gerçek olmadığını kesin olarak kanıtlamayı sağladı.

Senatör McConnell'ın sağlığı, Haziran ayı ortasında yaşanan acil durumdan bu yana kamuoyunun dikkat merkezinde yer alıyor. Uzun süre kamuoyu önüne çıkmaması çeşitli söylentilere yol açıyordu. Böyle bir durumda yayılan yüksek kaliteli deepfake fotoğraf birçok kişiyi yanıltabilirdi, ancak modern dedektörler görevini başarıyla yerine getirdi.

SynthID nasıl çalışır?

Google, SynthID teknolojisini 2025 I/O geliştirici konferansında tanıtmıştı. Sistemin özelliği, dijital filigranı görselin içine öyle bir işliyor ki, resim ekran görüntüsü alındığında veya başka platformlara aktarıldığında bile özelliğini kaybetmiyor. McConnell vakasında da resim birkaç kez yeniden yüklenmesine rağmen algoritma onu tanıyabildi.

Şu anda bu güvenlik sistemi tüm Gemini modellerine entegre edilmiş durumda. Ayrıca 2026 yılında OpenAI da bu girişime katılarak kendi görsel oluşturma araçlarına SynthID filigranını uygulamaya başladı. Bu, küresel teknoloji devlerinin dezenformasyona karşı birleştiğini gösteriyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, SynthID şimdilik sadece bu programa katılan şirketlerin (Google, OpenAI) araçlarıyla oluşturulan görselleri tespit edebiliyor. Örneğin, Anthropic gibi bazı büyük şirketler henüz bu sisteme katılmadı. Kullanıcılar şüpheli görselleri Gemini üzerinden veya OpenAI'ın açık doğrulama araçlarını kullanarak kontrol edebilirler.