Google SynthID teknolojisi ilk kez büyük bir sahte görseli ifşa etti

·1·Teknoloji
Google SynthID teknolojisi ilk kez büyük bir sahte görseli ifşa etti

Yapay zeka tarafından oluşturulan sahte içeriklerle mücadelede önemli bir dönüm noktası yaşandı. Google tarafından geliştirilen SynthID dijital filigran sistemi, ABD'li tanınmış senatör Mitch McConnell ile ilgili sansasyonel bir sahte fotoğrafı tespit etmeyi başardı. Bu olay, nöral ağlar tarafından oluşturulan ürünleri işaretleme teknolojisinin pratikte ne kadar etkili olduğunu kanıtladı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu haftanın başında sosyal ağlarda, özellikle Reddit ve X platformlarında, Kentucky eyaleti senatörü Mitch McConnell'ın ağır bir durumda hastane yatağında yattığını gösteren bir fotoğraf geniş çapta yayıldı. Fotoğrafta siyasetçinin vücudunun çeşitli tıbbi tüplere bağlı olması, sağlığı hakkındaki endişeleri daha da artırdı. Ancak, ixbt.com'un haberine göre, Snopes doğrulama portalı bu görseli inceleyerek tamamen sahte olduğunu doğruladı.

Görünmez filigranın gücü

Bu sahte görselin ifşa edilmesinde Google'ın SynthID sistemi anahtar rol oynadı. Bu teknoloji, görselin piksel katmanına insan gözünün fark edemeyeceği özel bir dijital imza yerleştiriyor. Snopes uzmanları görseli taradıklarında, onun yapay zeka ürünü olduğunu gösteren görünmez filigranı tespit ettiler. Bu da resmin gerçek olmadığını kesin olarak kanıtlamayı sağladı.

Senatör McConnell'ın sağlığı, Haziran ayı ortasında yaşanan acil durumdan bu yana kamuoyunun dikkat merkezinde yer alıyor. Uzun süre kamuoyu önüne çıkmaması çeşitli söylentilere yol açıyordu. Böyle bir durumda yayılan yüksek kaliteli deepfake fotoğraf birçok kişiyi yanıltabilirdi, ancak modern dedektörler görevini başarıyla yerine getirdi.

SynthID nasıl çalışır?

Google, SynthID teknolojisini 2025 I/O geliştirici konferansında tanıtmıştı. Sistemin özelliği, dijital filigranı görselin içine öyle bir işliyor ki, resim ekran görüntüsü alındığında veya başka platformlara aktarıldığında bile özelliğini kaybetmiyor. McConnell vakasında da resim birkaç kez yeniden yüklenmesine rağmen algoritma onu tanıyabildi.

Şu anda bu güvenlik sistemi tüm Gemini modellerine entegre edilmiş durumda. Ayrıca 2026 yılında OpenAI da bu girişime katılarak kendi görsel oluşturma araçlarına SynthID filigranını uygulamaya başladı. Bu, küresel teknoloji devlerinin dezenformasyona karşı birleştiğini gösteriyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, SynthID şimdilik sadece bu programa katılan şirketlerin (Google, OpenAI) araçlarıyla oluşturulan görselleri tespit edebiliyor. Örneğin, Anthropic gibi bazı büyük şirketler henüz bu sisteme katılmadı. Kullanıcılar şüpheli görselleri Gemini üzerinden veya OpenAI'ın açık doğrulama araçlarını kullanarak kontrol edebilirler.

GoogleYapay ZekaDeepfakeSynthIDTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

QuantumDiamonds yarı iletken endüstrisinde devrim yaratmak için 76 milyon avro aldıQuantumDiamonds yarı iletken endüstrisinde devrim yaratmak için 76 milyon avro aldıBugün, 01:27Manna Aero ABD pazarına giriş yaptı: Drone ile teslimat genişliyorManna Aero ABD pazarına giriş yaptı: Drone ile teslimat genişliyorBugün, 01:27Elon Musk Grok 4.5 modelini tanıttı: Yapay zeka pazarında yeni rekabetElon Musk Grok 4.5 modelini tanıttı: Yapay zeka pazarında yeni rekabetBugün, 00:53Robotik dünyasında ChatGPT devrimi: General Intuition yeni bir dönemin temelini atıyorRobotik dünyasında ChatGPT devrimi: General Intuition yeni bir dönemin temelini atıyorBugün, 00:22Roost: Mesajları güvercin hızıyla ileten yeni «yavaş» sosyal ağRoost: Mesajları güvercin hızıyla ileten yeni «yavaş» sosyal ağBugün, 00:21X sosyal ağında yenilik: Elon Musk sahte haberlerle mücadele için yeni bir yöntem duyurduX sosyal ağında yenilik: Elon Musk sahte haberlerle mücadele için yeni bir yöntem duyurduDün, 23:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi