Robotik dünyasında ChatGPT devrimi: General Intuition yeni bir dönemin temelini atıyor

Yapay zeka alanı metin ve görsellerle çalışmada büyük bir sıçrama gerçekleştirmiş olsa da, robotik uzun süre dar kapsamlı uzmanlaşmış modellerle sınırlı kalmıştı. Ancak General Intuition girişimi, bu alanda da ChatGPT gibi evrensel temel modellerin (foundation models) döneminin başladığını duyurdu. Şirket, robotlara her hareket için ayrı ayrı eğitim vermek yerine, onlara uzamsal ve zamansal mantığı anlayan genel bir "akıl" kazandırmayı hedefliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Daha önce şirketler, her spesifik görev için sıfırdan model oluşturmak ve bunları milyonlarca saatlik gerçek verilerle eğitmek zorundaydı. General Intuition CEO'su Pim de Witte, TechCrunch'a verdiği röportajda, artık bu yaklaşımın geçerliliğini yitirdiğini vurguladı. Tıpkı OpenAI'ın GPT-3 modelinin doğal dil işlemede devrim yaratması gibi, yeni nesil modeller de robotlara farklı ortamlarda hareket etme içgüdüsü kazandırabilir.

Sekiz dakikalık öğrenme mucizesi

General Intuition, temel modelini oluştururken milyonlarca saatlik video oyunu verilerinden yararlandı. Bu veriler sadece görüntüyü değil, aynı zamanda insanın kontrolcü tuşlarına ne zaman ve nasıl bastığını da içeriyor. Sonuç olarak sistem, hareket ile sonuç arasındaki ilişkiyi, yani insani sezgiye benzer bir mantığı kavradı.

Şirketin elde ettiği en büyük başarılardan biri, modellerinin dört ayaklı bir robotu sadece sekiz dakikalık gerçek veriyle kontrol etmeyi öğrenmesidir. Hiçbir ek sensör olmadan, sadece ön kamera yardımıyla robot, ofis içindeki dinamik engeller ve hareket eden insanlar arasında başarılı bir şekilde yol alabildi. Bu sonuç, sektör uzmanları için beklenmedik bir gelişme oldu.

Gelecekteki hedefler ve yatırım

General Intuition kendisini bir robot üreticisi olarak değil, diğer şirketler için teknolojik bir temel oluşturan bir platform olarak görüyor. Pim de Witte'ye göre, onlar otonom araç üretmeyecek, ancak bir sonraki girişimcinin böyle bir makineyi üretmesini 10 kat kolaylaştıracak yazılımı sunacaklar.

Bu gelecek vadeden fikir, yatırımcılar tarafından da yüksek değer gördü. Girişim kısa süre önce 320 milyon dolar yatırım aldı ve toplam piyasa değeri 2,3 milyar dolara ulaştı. Projenin ana yatırımcısı Vinod Khosla da, hareket verilerinin yapay zekanın fiziksel dünyada mükemmel çalışması için anahtar olduğuna inanıyor.

Özetle, General Intuition yaklaşımının robotik endüstrisini tamamen değiştirmesi bekleniyor. Eğer eskiden bir robotu tek bir odada yürümeye alıştırmak için aylar harcanıyorsa, artık bu süreç birkaç dakika içinde gerçekleşebilir. Bu durum, robotların günlük hayatımıza, üretim ve hizmet sektörlerine girişini önemli ölçüde hızlandıracaktır.