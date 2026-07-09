Chelsea, Portekizli yıldız Geovany Quenda'nın transferini duyurdu

·64·Spor
Chelsea, Portekizli yıldız Geovany Quenda'nın transferini duyurdu

Londra'nın Chelsea kulübü bir başka sansasyonel transfere imza attı. İngiliz ekibi, Lizbon'un Sporting kulübünden yetenekli kanat oyuncusu Geovany Quenda ile uzun süreli bir sözleşme imzaladığını resmen doğruladı. Bu transfer, Londra kulübünün genç yetenekleri toplama stratejisinin mantıklı bir devamı oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Goal.com'un haberine göre,

19 yaşındaki futbolcu, "Maviler" ile 2034 yılına kadar sürecek sekiz yıllık bir sözleşmeye imza attı. Belirtilene göre, Chelsea bu transfer için Portekiz kulübüne 50 milyon avro ödedi. Avrupa'nın en umut verici genç oyuncularından biri olarak kabul edilen Quenda, sadece kanat oyuncusu olarak değil, aynı zamanda kanat bek olarak da görev yapabiliyor.

Sporting'deki başarıları

Geovany Quenda, Portekiz liginde kendini kanıtlamıştı. Sporting formasıyla toplam 86 maça çıkan oyuncu, 9 gol ve 17 asist kaydetti. Özellikle 2024/25 sezonundaki performansı uzmanların dikkatini çekti. O sezonda 54 maçta görev alarak takımının "altın duble" (lig şampiyonluğu ve kupa) yapmasına büyük katkı sağladı.

Ayrıca genç yetenek bir dizi rekoru da kırmayı başardı. Sporting tarihinde ilk sezonunda gol atan en genç futbolcu oldu. Bunun yanı sıra Quenda, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç Portekizli futbolcu olarak da adını tarihe yazdırdı.

Yeni meydan okuma ve hedefler

Transferin ardından heyecanını gizleyemeyen futbolcu şunları söyledi: "Burada olduğum için çok mutluyum. Chelsea harika bir takım ve Stamford Bridge'de sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Kulüp benim gibi gençlere güven duydu, ben de bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."

Quenda, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde gelişmeye hazır olduğunu belirtti. Takımın kupa kazanmasına yardımcı olmanın ve sahada elinden gelenin en iyisini yapmanın ana görevi olduğunu vurguladı. Genç kanat oyuncusu sadece kulüp düzeyinde değil, aynı zamanda Portekiz genç milli takımı formasıyla da Avrupa Şampiyonası'nın en iyi 11'ine seçilmişti.

Futbolseverler için bu transfer oldukça ilgi çekici, çünkü Chelsea son yıllarda kadroyu kökten gençleştirme politikası izliyor. Quenda gibi teknik kapasitesi yüksek ve hızlı bir oyuncunun gelişi, İngiltere Premier Lig'indeki rekabeti şüphesiz daha da artıracaktır. Portekizli kanat oyuncusu artık uluslararası arenadaki başarılarını Londra kulübü formasıyla sürdürmeye çalışacak.

ChelseaSportingTransferPremier LeagueGeovany Quenda
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rafael Marquez Meksika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olduRafael Marquez Meksika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olduBugün, 01:37Arsenal, Bruno Guimaraes transferi için görüşmeleri hızlandırdıArsenal, Bruno Guimaraes transferi için görüşmeleri hızlandırdıBugün, 01:15Neftchi, Gazprom Arena'da test edildi: Maç nasıl geçti?Neftchi, Gazprom Arena'da test edildi: Maç nasıl geçti?Bugün, 00:22Portekiz'in yeni tercihi: Ronaldo hayranı teknik direktör geliyorPortekiz'in yeni tercihi: Ronaldo hayranı teknik direktör geliyorBugün, 00:16Fabian Ruiz, Real Madrid ve Bayern Münih'in teklifini reddederek PSG ile sözleşmesini uzattıFabian Ruiz, Real Madrid ve Bayern Münih'in teklifini reddederek PSG ile sözleşmesini uzattıDün, 23:51Manchester United ve Chelsea, Andrey Santos transferi için anlaşmaya vardıManchester United ve Chelsea, Andrey Santos transferi için anlaşmaya vardıDün, 23:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı