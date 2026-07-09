Arsenal, Bruno Guimaraes transferi için görüşmeleri hızlandırdı

·26·Spor
Arsenal, Bruno Guimaraes transferi için görüşmeleri hızlandırdı

Londra kulübü Arsenal, yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala orta saha hattını güçlendirmek için önemli bir adım attı. Newcastle United'ın Brezilyalı yıldızı Bruno Guimaraes'in kulüp yönetimine ayrılma isteğini iletmesinin ardından, "Topçular" bu transfer yarışında favori konumuna geldi. Mikel Arteta'nın ekibi, geçen sezonki hatalardan ders çıkararak orta sahada Declan Rice ile tandem oluşturabilecek üst düzey bir oyuncu arıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu St. James' Park'tan ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer alacak bir kulübe geçmeyi hedefliyor. 2022'de Lyon'dan transfer edildiğinden bu yana Newcastle'ın merkezindeki kilit isim olan Guimaraes için artık yeni bir meydan okuma zamanı gelmiş görünüyor. Mevcut sözleşmesi 2028'e kadar devam etse de, oyuncunun ayrılma kararı Eddie Howe'un planlarını ciddi şekilde sarsacak.

Transfer bedeli ve görüşmelerin detayları

Şu an itibarıyla oyuncunun temsilcileri ile kulüp arasında ilk görüşmeler yapıldı. Edinilen bilgilere göre, transfer ücretinin yaklaşık 60 milyon sterlinden başlaması bekleniyor. Newcastle, kaptanını bırakmak istemese de oyuncunun kararlı tutumu yönetimi uzlaşmaya zorlayabilir. Özellikle Sandro Tonali ve Anthony Gordon ile ilgili yaşanan durumlardan sonra "Magpies" kadro dengesini korumaya çalışıyor.

Arsenal uzun süredir bu bölge için uygun bir aday arıyordu. Kulüp scoutları Bournemouth'tan Alex Scott ve Lille'in yeteneği Ayyoub Bouaddi gibi seçenekleri değerlendirse de, Bruno Guimaraes takımı doğrudan bir üst seviyeye taşıyabilecek "hazır bir ürün" olarak görülüyor. Mikel Arteta, Brezilyalı orta sahanın Premier League'deki zengin tecrübesine büyük değer veriyor.

Kadrodaki beklenen değişiklikler

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Londra kulübünün kadrosunda bir dizi değişiklik yaşanması kaçınılmaz olacak. Guimaraes'in gelişi şu süreçlere neden olabilir:

  • 32 yaşındaki tecrübeli orta saha Christian Norgaard için uygun teklifler değerlendirilecek;
  • Martin Zubimendi gibi as kadro oyuncuları arasında rekabet artacak;
  • Takımın maaş bütçesinde yeni yıldız için yer açılacak.
Mikel Arteta, takımda sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmak istiyor. Ona göre Guimaraes seviyesindeki bir oyuncunun gelişi, sadece orta sahayı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda diğer oyuncuları da daha fazla çalışmaya teşvik edecek. Bu, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi ve Premier League şampiyonluk yolundaki mücadelesinde kritik bir faktör olarak görülüyor.

Hatırlatmak gerekirse, Bruno Guimaraes Brezilyalı olmasına rağmen fiziksel gücü ve mücadeleci yapısıyla İngiliz futboluna hızla uyum sağladı. Saha görüşü ve isabetli pasları, Mikel Arteta'nın taktiksel planlarına tam olarak uyuyor. Şu anda tüm dikkatler kulüpler arasındaki nihai anlaşmaya çevrilmiş durumda.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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