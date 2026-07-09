QuantumDiamonds yarı iletken endüstrisinde devrim yaratmak için 76 milyon avro aldı

Avrupa Birliği, küresel çip yarışındaki konumunu güçlendirmek amacıyla yenilikçi teknolojileri desteklemeye devam ediyor. Alman girişimi QuantumDiamonds, yarı iletkenleri denetlemek için geliştirdiği tamamen yeni bir yöntem sayesinde Avrupa Komisyonu ve Alman hükümetinden 76 milyon avro tutarında hibe desteği kazandı. Bu fonlar, Münih'te yeni bir çip test tesisi inşa etmek için kullanılacak. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Yarı iletken üretim süreci oldukça karmaşık ve hassastır; mevcut yöntemlerle kusurları tespit etmek haftalar sürebilir. QuantumDiamonds'ın sunduğu teknoloji ise bu süreci sadece iki dakikaya indiriyor. En önemlisi, denetim sırasında üretim hattını durdurmaya gerek kalmıyor. TechCrunch'ın haberine göre, bu proje toplam 178 milyon dolarlık yatırım planının bir parçasıdır.

Kuantum teknolojileri ve yapay elmasların mucizesi

Girişimin yaklaşımı kuantum sensör teknolojisine dayanıyor. Bu yöntemde, özel olarak sentezlenmiş yapay elmasların mikroskobik özelliklerinden yararlanılarak çip içindeki elektrik akışının hareketi izleniyor. Mevcut denetim yöntemleri çipin sadece üst kısmını mikroskop altında incelemekle sınırlıyken, QuantumDiamonds teknolojisi çipe zarar vermeden tüm katmanlardaki kusurları tespit edebiliyor.

Şirket CEO'su Kevin Berghoff'a göre, bu teknoloji özellikle modern yapay zeka (AI) veri merkezleri için kritik öneme sahip. Transistörleri küçültme imkanlarının tükendiği bir dönemde endüstri, çok katmanlı 3D çiplere geçiş yapıyor. Böylesine karmaşık yapıları geleneksel yöntemlerle test etmek neredeyse imkansız hale gelmişti.

Yatırım çekiciliği açısından girişim, sadece devlet hibelerini değil, özel sektörden de 15 milyon avro tutarında risk sermayesi topladı. World Fund liderliğindeki bu yatırım turuna Bayern Kapital, Earlybird ve IQ Capital gibi prestijli fonlar katıldı. Şirket yönetimi, müşteri tabanının geniş olduğunu ve neredeyse tüm büyük çip üreticileriyle iş birliği kurulduğunu vurguluyor.

Ekonomik verimlilik açısından bakıldığında, yeni ekipmanlar kendini birkaç ay içinde tamamen amorti ediyor. Tayvan ve Güney Kore'deki büyük fabrikalar, bu teknoloji sayesinde yüz milyonlarca dolar tasarruf edebilir. Bu durum, Avrupa'nın ASML gibi teknoloji devlerinin yanına yeni ve güçlü oyuncular ekleme niyetini açıkça ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, QuantumDiamonds projesi kuantum teknolojilerinin teoriden pratiğe, yani gerçek endüstriye taşındığı ilk başarılı örneklerden biri oldu. Bu inovasyon sadece çip kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda dünya genelinde elektronik cihazların üretim süresini önemli ölçüde hızlandıracaktır.