QuantumDiamonds yarı iletken endüstrisinde devrim yaratmak için 76 milyon avro aldı

·21·Teknoloji
QuantumDiamonds yarı iletken endüstrisinde devrim yaratmak için 76 milyon avro aldı

Avrupa Birliği, küresel çip yarışındaki konumunu güçlendirmek amacıyla yenilikçi teknolojileri desteklemeye devam ediyor. Alman girişimi QuantumDiamonds, yarı iletkenleri denetlemek için geliştirdiği tamamen yeni bir yöntem sayesinde Avrupa Komisyonu ve Alman hükümetinden 76 milyon avro tutarında hibe desteği kazandı. Bu fonlar, Münih'te yeni bir çip test tesisi inşa etmek için kullanılacak. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Yarı iletken üretim süreci oldukça karmaşık ve hassastır; mevcut yöntemlerle kusurları tespit etmek haftalar sürebilir. QuantumDiamonds'ın sunduğu teknoloji ise bu süreci sadece iki dakikaya indiriyor. En önemlisi, denetim sırasında üretim hattını durdurmaya gerek kalmıyor. TechCrunch'ın haberine göre, bu proje toplam 178 milyon dolarlık yatırım planının bir parçasıdır.

Kuantum teknolojileri ve yapay elmasların mucizesi

Girişimin yaklaşımı kuantum sensör teknolojisine dayanıyor. Bu yöntemde, özel olarak sentezlenmiş yapay elmasların mikroskobik özelliklerinden yararlanılarak çip içindeki elektrik akışının hareketi izleniyor. Mevcut denetim yöntemleri çipin sadece üst kısmını mikroskop altında incelemekle sınırlıyken, QuantumDiamonds teknolojisi çipe zarar vermeden tüm katmanlardaki kusurları tespit edebiliyor.

Şirket CEO'su Kevin Berghoff'a göre, bu teknoloji özellikle modern yapay zeka (AI) veri merkezleri için kritik öneme sahip. Transistörleri küçültme imkanlarının tükendiği bir dönemde endüstri, çok katmanlı 3D çiplere geçiş yapıyor. Böylesine karmaşık yapıları geleneksel yöntemlerle test etmek neredeyse imkansız hale gelmişti.

Yatırım çekiciliği açısından girişim, sadece devlet hibelerini değil, özel sektörden de 15 milyon avro tutarında risk sermayesi topladı. World Fund liderliğindeki bu yatırım turuna Bayern Kapital, Earlybird ve IQ Capital gibi prestijli fonlar katıldı. Şirket yönetimi, müşteri tabanının geniş olduğunu ve neredeyse tüm büyük çip üreticileriyle iş birliği kurulduğunu vurguluyor.

Ekonomik verimlilik açısından bakıldığında, yeni ekipmanlar kendini birkaç ay içinde tamamen amorti ediyor. Tayvan ve Güney Kore'deki büyük fabrikalar, bu teknoloji sayesinde yüz milyonlarca dolar tasarruf edebilir. Bu durum, Avrupa'nın ASML gibi teknoloji devlerinin yanına yeni ve güçlü oyuncular ekleme niyetini açıkça ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, QuantumDiamonds projesi kuantum teknolojilerinin teoriden pratiğe, yani gerçek endüstriye taşındığı ilk başarılı örneklerden biri oldu. Bu inovasyon sadece çip kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda dünya genelinde elektronik cihazların üretim süresini önemli ölçüde hızlandıracaktır.

Yarı İletkenlerQuantumDiamondsTeknolojiAlmanyaYatırım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Google SynthID teknolojisi ilk kez büyük bir sahte görseli ifşa ettiGoogle SynthID teknolojisi ilk kez büyük bir sahte görseli ifşa ettiBugün, 01:53Manna Aero ABD pazarına giriş yaptı: Drone ile teslimat genişliyorManna Aero ABD pazarına giriş yaptı: Drone ile teslimat genişliyorBugün, 01:27Elon Musk Grok 4.5 modelini tanıttı: Yapay zeka pazarında yeni rekabetElon Musk Grok 4.5 modelini tanıttı: Yapay zeka pazarında yeni rekabetBugün, 00:53Robotik dünyasında ChatGPT devrimi: General Intuition yeni bir dönemin temelini atıyorRobotik dünyasında ChatGPT devrimi: General Intuition yeni bir dönemin temelini atıyorBugün, 00:22Roost: Mesajları güvercin hızıyla ileten yeni «yavaş» sosyal ağRoost: Mesajları güvercin hızıyla ileten yeni «yavaş» sosyal ağBugün, 00:21X sosyal ağında yenilik: Elon Musk sahte haberlerle mücadele için yeni bir yöntem duyurduX sosyal ağında yenilik: Elon Musk sahte haberlerle mücadele için yeni bir yöntem duyurduDün, 23:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi