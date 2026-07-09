Deschamps Fas Hakkında Ne Düşünüyor?: Fransa'yı Ciddi Bir Sınav Bekliyor

Fransa milli takımı teknik direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a karşı oynayacakları maç öncesinde takımının durumunu ve rakibinin gücünü değerlendirdi.

Fransız çalıştırıcı, bu maçta basit bir galibiyet planının yeterli olmayacağını, takımın en iyi futbolunu sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Deschamps rakibin gücünü açıkça kabul etti

Fransa, çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak. Deschamps'a göre rakip kadrosunda üst düzey oyuncular bulunuyor ve bu maç kolay geçmeyecek.

Deschamps, "En iyi oyunumuzu sergilemeliyiz çünkü karşımızda çok güçlü bir takım var. Kadrolarında üst düzey futbolcular bulunuyor" dedi.

Ona göre, iki takımın oyuncuları birbirini iyi tanıyor. Hatta bazıları kulüp düzeyinde aynı takımda forma giyiyor.

«Bizi nelerin beklediğini iyi anlıyoruz»

Deschamps, Fransa ve Faslı oyuncular arasındaki aşinalığa özellikle dikkat çekti.

"Onlar benim oyuncularımı iyi tanıyor, bizim oyuncularımız da onları iyi tanıyor. Bizi nelerin beklediğini iyi anlıyoruz" diye vurguladı.

Bu durum, çeyrek finalin taktiksel açıdan çok dikkatli ve gergin bir maç olacağı anlamına geliyor.

Fas, Paraguay'dan farklı

Fransa, son 16 turunda Paraguay'ı mağlup etmişti. Ancak Deschamps, Fas'ın oyun tarzının Paraguay'dan farklı olduğunu belirtti.

Ayrıca 4 yıl önce Doha'da Fransa ve Fas'ın yarı finalde karşılaştığını hatırlattı. Deschamps'a göre her iki takım da topa sahip olmayı seviyor ve hücum futbolunu benimsiyor.

«Verimlilik daha da yüksek olmalı»

Fransa teknik direktörü, takımının hücumdaki verimliliğinin fena olmadığını ancak Fas gibi güçlü bir rakibe karşı bu oranı daha da artırmaları gerektiğini belirtti.

"Verimliliğimiz iyi ama onu daha da geliştirebiliriz. Rakip ne kadar güçlüyse, verimlilik de o kadar yüksek olmalı" dedi.

Çeyrek final 9 Temmuz'da oynanacak

Fransa ile Fas arasındaki 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçı 9 Temmuz'da gerçekleşecek.

Yarı final bileti için oynanacak bu maçta Fransa'nın tecrübesi ile Fas'ın karakterli futbolu karşı karşıya gelecek. Deschamps, takımının bu sınava ancak en üst düzey bir oyunla yanıt verebileceğinin bilincinde.