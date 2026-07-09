Elon Musk ve SEC arasındaki anlaşmazlık sona erdi: Hakim 1,5 milyon dolarlık cezayı onayladı

ABD federal mahkemesi, milyarder Elon Musk ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki uzun süreli hukuki anlaşmazlığı sona erdiren anlaşmayı onayladı. Bloomberg'in haberine göre, Hakim Sparkle Sooknanan girişimciye 1,5 milyon dolar para cezası verilmesini öngören kararı imzaladı. Hakim, anlaşmanın adilliğine ilişkin ciddi şüphelerini dile getirse de, tarafların karşılıklı uzlaşmasını kabul etti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Söz konusu dava, Elon Musk'ın Twitter'ı (şimdiki adıyla X) satın alma süreciyle ilgili. SEC'in talebine göre, milyarder 2022 yılında şirket hisselerini satın almaya başladığında, yasal olarak belirlenen süreler içinde hisse oranındaki artışı kamuoyuna açıklamadı. Bu durum yatırımcılar ve piyasa katılımcıları arasında tepkilere yol açmıştı.

Büyük tasarruf ve küçük ceza

SEC uzmanlarının hesaplamalarına göre, Elon Musk hisselerini zamanında açıklamadığı için yaklaşık 150 milyon dolar tasarruf sağladı. Bu nedenle, mahkeme tarafından belirlenen 1,5 milyon dolarlık ceza birçok kişide soru işareti yarattı. Hakim Sooknanan, bu miktarın Musk'ın elde ettiği kazançla kıyaslandığında oldukça düşük olduğunu vurguladı.

Hakim ayrıca, bu anlaşmanın yargı makamlarıyla alay etme seviyesine ulaşıp ulaşmadığını analiz etti. Sooknanan'a göre, mahkemenin yetkisi anlaşmanın asgari adalet standartlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol etmekle sınırlı. Hakim "ciddi tereddütleri" olduğunu belirtse de, anlaşmayı reddetmek için yeterli hukuki gerekçe bulunmadığını ifade etti.

Siyasi bağlam ve ayrıcalıklar meselesi

Bu dava süreci etrafında siyasi tartışmalar da alevlendi. Bilindiği üzere Elon Musk, 2024 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kampanyasını aktif olarak desteklemiş ve finanse etmişti. Hakim Sooknanan daha önce, yeni yönetim tarafından Musk'a "özel muamele" yapılıp yapılmadığına dair bir soru yöneltmişti.

Anlaşma şartlarına göre, 1,5 milyon dolarlık ceza Elon Musk adına bir vakıf tarafından ödenecek. Önemli bir nokta ise, milyarderin bu ödemeyi yaparak suçunu resmen kabul etmiş sayılmamasıdır. Bu, ABD hukuk sisteminde büyük kurumsal anlaşmazlıkların çözümünde kullanılan standart uygulamalardan biridir.

Bu karar, Elon Musk için bir başka hukuki engelin daha kaldırıldığı anlamına geliyor. Dünyanın en zengin insanı olarak Tesla, SpaceX ve X gibi projelerini yönetmeye devam ediyor, ancak SEC ile olan ilişkileri karmaşık olmaya devam ediyor. Bu anlaşma, teknoloji dünyası ile finans piyasası düzenleyicileri arasındaki dengeyi bir kez daha gözler önüne serdi.