Kazakistan'da 7 bin yıllık eşsiz mezarlar bulundu

·53·Dünya
Kazakistan'da 7 bin yıllık eşsiz mezarlar bulundu

Kazakistan'ın Kostanay bölgesinde arkeologlar tarafından Taş Devri'ne ait eşsiz mezarlar keşfedildi. Ahmet Baytursınov Kostanay Bölge Üniversitesi keşif ekibi, Ovulkol ilçesinde bulunan Şili arkeolojik sit alanında M.Ö. 7. ve 5. bin yıllarına ait üç antik mezar buldu. Bu konuda Kazinform ajansı haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, buluntular antik Mahanjar kültürüne ait olup, eski yerleşim yerlerinin zemin katmanlarının altında tespit edildi. Arkeologlar, bölgede yürüttükleri kazı çalışmaları sırasında bir çocuk ve iki yetişkin bireye ait kalıntılara ulaşmayı başardı.

Uzmanlar, bu döneme ait mezarların oldukça nadir olduğunu belirtiyor. Arkeolog Irina Shevnina'ya göre bu keşif, sadece Kostanay bölgesi için değil, tüm Kazakistan arkeolojisi için de önemli bir bilimsel buluş niteliği taşıyor.

Dalgalı çizgili antik seramik parçası elde tutuluyor.

Keşif sırasında taştan ve kemikten yapılmış aletler, çanak çömlekler, antik süs eşyaları ve çeşitli arkeolojik objeler de bulundu. Ayrıca bilim insanları, Mahanjar kültürüne ait antik yarı yeraltı konut kalıntılarını incelemeye devam ediyor.

Araştırmacılar, antik insanların ev zeminlerinin altına gömülmesi geleneğinin Orta Asya'nın bazı Neolitik dönem kültürlerinde de görüldüğünü vurguluyor. Yeni bulgular sayesinde bilim insanları, o dönem insanlarının yaşam tarzı, dini inançları, gelenekleri ve sosyal hayatı hakkında daha kapsamlı bilgilere ulaşmayı hedefliyor.

Şu anda kazı ve bilimsel araştırma çalışmaları devam ediyor. Uzmanlar, bulunan kalıntıları ve arkeolojik eserleri derinlemesine analiz ederek, bunların kesin yaşını, kökenini ve tarihi önemini belirlemek için çalışıyor.

ҚозоғистонҚостанайАхмет Байтұрсынұлы номидаги Қостанай минтақавий университетиIrina ShevninaKazinform
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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