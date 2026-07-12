Arjantin ve İsviçre maçını sitemizden canlı takip edin

Tümü 68 Sadece önemli 5

73 Leandro Paredes, sert oyunu nedeniyle hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Arjantinli oyuncu rakibine karşı dikkatsiz davrandı.

72 Breel Embolo ikinci sarı kartını görerek sahayı erken terk etti. İsviçreli oyuncu kırmızı kartla cezalandırıldı.

70 Breel Embolo'nun önceki sert müdahalesinin ardından hakem João Pinheiro pozisyonu VAR'da incelemeye karar verdi. Bu durum kırmızı kartla sonuçlanabilir.

69 Arjantin milli takımı orta sahası Leandro Paredes, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

68 Dan Ndoye İsviçre adına gol attı ancak skor değişmedi.

67 Ricardo Rodriguez, yaptığı şık asistle Dan Ndoye'yi golle buluşturdu. İsviçreli oyuncu, Emiliano Martinez'i mağlup ederek topu köşeye bıraktı.

66 Granit Xhaka İsviçre adına uzak mesafeden şutunu çekti ancak Emiliano Martinez harika bir kurtarışla takımını mutlak bir golden kurtardı.

65 Emiliano Martinez'den harika bir kurtarış! Dan Ndoye ceza sahasına gelen ortaya kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci topu çeldi.

64 Fabian Rieder köşe vuruşunu kullandı ancak Arjantin savunması topu uzaklaştırdı.

64 Dan Ndoye, İsviçre adına ceza sahasına yerden orta yapmak istedi ancak savunma topu uzaklaştırdı. İsviçre köşe vuruşu kullanacak.

62 İsviçre milli takımı orta sahası Djibril Sow'un top kapma mücadelesindeki sert faulü nedeniyle hakem Joao Pinheiro oyunu durdurdu.

60 Breel Embolo ceza sahası içinden kafa vuruşunu yaptı ancak Emiliano Martinez harika bir refleksle kalesini gole kapattı.

59 İsviçre milli takımı orta sahası Remo Freuler rakibini tuttuğu için faul yaptı ve hakem serbest vuruş kararı verdi.

58 Leandro Paredes sakatlanmadı ve Arjantin formasıyla oyuna devam ediyor. Sahaya geri döndü.

56 Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes sakatlandı ve sahada tıbbi müdahale yapılıyor.

54 Leandro Paredes ceza sahasına orta yaptı ancak Gregor Kobel kalesinden çıkıp topu kontrol etti.

52 Köşe vuruşundan gelen top kimseye değmeden arka direğe gitti. Orada Enzo Fernández'in kafa vuruşu üst direğin üzerinden dışarı çıktı.

52 Yan hakem köşe vuruşunu işaret etti, Arjantinli oyuncular topu oyuna sokmaya hazırlanıyor.

52 Julian Alvarez kaleye şutunu çekti ancak savunma oyuncusu topu engelledi ve kaleci zor anlar yaşamadı.

50 İsviçre milli takımı forveti Breel Embolo ofsayta düştü.

50 Nahuel Molina ceza sahası dışından vurdu ancak top direğin uzağından auta gitti.

48 Fabian Rieder serbest vuruşu kullandı. Ceza sahasına orta yaptı ancak kaleci zamanında çıkarak topu kontrol etti.

48 Nicolas Tagliafico faul yaptı. Hakem Joao Pinheiro, İsviçre lehine serbest vuruş kararı verdi.

47 Fabian Rieder ceza sahası çizgisi yakınında topu kontrol edip şutunu çekti, ancak Arjantinli savunmacı topu ustalıkla engelledi.

46 İkinci yarı başladı! Takımlar sahaya döndü.

45+5 Hakem João Pinheiro ilk yarının bittiğini belirten düdüğü çaldı.

45+3 Lionel Messi serbest vuruşu kullandı ve kısa bir pasla oyunu hemen başlattı.

45+3 İsviçreli Djibril Sow rakibine karşı çok sert bir müdahalede bulundu. Hakem João Pinheiro oyunu durdurdu ve Arjantin lehine serbest vuruş verdi.

45 Dördüncü hakem maçın normal süresine 4 dakika ekledi.

45 İsviçre milli takımı oyuncusu Dan Ndoye ofsayta düştü, yan hakem bayrağını kaldırdı.

45 Hakem, rakibini tutmaya çalıştığı için Lisandro Martinez'e faul düdüğü çaldı. Arjantinli oyuncu kart görebilirdi.

44 İsviçre milli takımı forveti Breel Embolo, sert oyunu nedeniyle hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

43 İsviçreli Remo Freuler serbest vuruşu kullandı ancak ortası isabetsizdi ve top oyun alanının dışına çıktı.

42 Leandro Paredes faul yaptı. Hakem João Pinheiro düdüğünü çaldı ve İsviçre lehine serbest vuruş verdi.

40 Lisandro Martinez kural ihlali yaptı, rakibini tuttuğu için sarı kart gördü.

39 İsviçre milli takımı orta sahası Denis Zakaria, yaptığı faul nedeniyle hakem João Pinheiro tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

36 Leandro Paredes rakibini düşürerek faul yaptı ve hakem Arjantinli oyuncu aleyhine düdük çaldı.

36 Fabian Rieder serbest vuruştan topu İsviçre ceza sahasına gönderdi. Arjantin kalecisi yükselerek topu kontrol etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

35 Julian Alvarez Arjantin adına faul yaptı, hakem Joao Pinheiro oyunu durdurdu.

35 Fabian Rieder köşe vuruşunu kullandı ancak savunma oyuncusu topu engelledi.

34 Granit Xhaka ceza sahasına harika bir orta yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı. İsviçre köşe vuruşu kullanacak.

32 Dan Ndoye, İsviçre adına topa çok sert bir müdahalede bulundu ve João Pinheiro faulü çaldı.

31 Breel Embolo ceza sahası içinde yerde kaldı ancak hakem, İsviçreli oyuncuların penaltı itirazlarını reddetti.

30 Maçın 30. dakikasında topa sahip olma oranı Arjantin için %46, İsviçre için ise %54.

28 İsviçre milli takımı orta sahası Granit Xhaka faul yaptı ve hakem oyunu durdurdu.

23 Sahada futbolcular için su molası verildi.

23 Djibril Sow (İsviçre), rakibinin topa sahip olmasını engellemek için onu açıkça tuttu ve hakem oyunu durdurdu.

22 Hakem Joao Pinheiro, rakibine sert müdahalesi nedeniyle Fabian Rieder'e faul çaldı.

20 Arjantinli forvet Julian Alvarez kafa vuruşunu yaptığı sırada yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

20 İsviçreli Djibril Sow savunmadan sıyrılıp ceza sahası dışından kaleyi tam karşıdan gören bir şut çıkardı, ancak Emiliano Martínez yerindeydi ve topu rahatlıkla kontrol etti.

17 Ricardo Rodriguez, İsviçre adına faul yaptı ve hakem Joao Pinheiro oyunu durdurdu.

15 Granit Xhaka topa elle müdahale etti ancak hakemin düdüğüne şaşırdı.

12 Cristian Gabriel Romero, yaptığı sert hareket nedeniyle hakem tarafından uyarıldı. Arjantinli savunma oyuncusu sarı kart gördü.

10 Lionel Messi köşe vuruşunu kullandı. Alexis Mac Allister kafa vuruşuyla topu sağ köşeye göndererek skoru açtı.

9 Top oyun alanının dışına çıktı. Arjantin milli takımı köşe vuruşu kullanacak.

9 Lionel Messi köşe vuruşunu kullandı ancak İsviçre savunması topu uzaklaştırdı.

9 Alexis Mac Allister Arjantin kalesine tehlikeli bir şut gönderdi ancak savunma oyuncusu topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı. Arjantin köşe vuruşu kullanacak.

7 Hakem düdüğünü çaldı! Ricardo Rodriguez'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonucu İsviçre kalesine penaltı verildi.

7 Granit Xhaka uzak mesafeden isabetsiz bir şut çıkardı, top tribünlere gitti.

6 Djibril Sow ceza sahasına tehlikeli bir orta yapmak istedi ancak Arjantin savunması topu uzaklaştırdı.

3 Julian Alvarez hücum sırasında faul yaptı ve hakem Arjantinli oyuncu aleyhine düdük çaldı.

1 İsviçre milli takımı orta sahası Denis Zakaria sert bir müdahalede bulundu ve hakem João Pinheiro faulü belirledi.

1 Denis Zakaria ceza sahası dışından şutunu çekti ancak savunma topu engelledi.

1 Maç başladı! Arjantin ile İsviçre arasındaki mücadeleye start verildi, maçı takipte kalın.

07:19 İsviçre milli takımı maça başladı.

07:19 Bu maçın baş hakemi olarak João Pinheiro atandı.

07:19 Maç başlamadan önce bugünkü karşılaşmanın ilk 11'lerine göz atabilirsiniz.