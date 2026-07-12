Çin, nükleer uzay araçları için özel bir kara kutu geliştirdi

·8·Teknoloji
Çin, nükleer uzay araçları için özel bir kara kutu geliştirdi

Çinli araştırmacılar, uzay keşiflerinde yeni bir güvenlik seviyesini duyurdular. Nanjing Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi'nden bilim insanları, nükleer enerji üniteleriyle donatılmış uzay araçları için özel olarak korunan bir “kara kutu” konsepti geliştirdiler. Bu cihaz, uçuş verilerini saklayarak ve kaza durumunda koordinatları ileterek radyoaktif materyallerin yayılma riskini azaltmaya hizmet ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Son yıllarda nükleer enerji sistemlerine sahip uzay araçlarına olan ilgi artmaktadır. Bu tür teknolojiler, güneş panellerinin verimsiz olduğu uzun mesafeli görevler, özellikle Mars uçuşları için hayati önem taşımaktadır. Örneğin, NASA da gelecekteki görevler için nükleer üniteleri araştırmaktadır. Ancak, bu tür araçların Dünya'ya düşmesinin ekolojik bir felakete yol açma ihtimali nedeniyle, onları bulmak ve durumlarını tespit etmek için bir sistem hayati bir gerekliliktir.

Yüksek dayanıklılık ve BeiDou navigasyonu

Mühendislerin hesaplamalarına göre, ağırlığı sadece 4,5 kg olan ve 16,5 × 16,8 cm boyutlarındaki bu kompakt modül, devasa mekanik yüklere dayanabiliyor. 25 969 Joule'e kadar darbe enerjisini emebilme kapasitesine sahip. ixbt.com verilerine göre, bu modül hem veri kaydediciyi hem de BeiDou navigasyon sistemi tabanlı bir uydu işaret fişeğini birleştiriyor.

Elektroniği korumak için geliştiriciler çok katmanlı bir gövde tasarladılar. Bu yapı aşağıdaki kısımlardan oluşuyor:

  • Dış ısı ve darbe dirençli kabuk;
  • Darbe enerjisini emen özel katman;
  • İç elektronik modülü koruyan hermetik kapsül.
Konstrüksiyon başlangıçta 1400 Tflops gücünde bir süper bilgisayarda modellendi. Hesaplamalar, çok katmanlı koruma sisteminin darbe enerjisinin yaklaşık yüzde 90'ını emebildiğini gösterdi. Ardından mühendisler, balistik bir cihaz yardımıyla prototipi yüksek hızda yere çarparak gerçek testler gerçekleştirdiler. Sonuç olarak, dış gövde hasar görse de iç elektronik modül çalışma yeteneğini korudu ve sinyal iletmeye devam etti.

Gelecek görevler için güvenlik garantisi

Araştırmacılar, cihazın daha gelişmiş, yani şişirilebilir bir amortisman sistemine sahip bir versiyonunu da geliştirdiler. Modelleme sonuçlarına göre, böyle bir yapı darbe yükünü yüzde 44 daha azaltıyor ve en önemlisi, cihazın su yüzeyinde kalmasını sağlıyor. Bu da okyanusa düşen araçların bulunmasını oldukça kolaylaştırıyor.

Şimdilik proje deneysel aşamada. Çinli bilim insanları çalışmalarını sunmuş olsalar da, bu sistemlerin gerçek uzay araçlarına ne zaman entegre edileceğine dair net planlar açıklanmadı. Eğer teknoloji uygulamaya konulursa, nükleer motorlar yardımıyla uzayı keşfetmede temel bir güvenlik unsuru haline gelecektir.

Özbekistan gibi ülkeler için de uzay teknolojilerindeki bu tür yenilikler büyük önem taşımaktadır. Küresel güvenlik açısından, nükleer ünitelerin kontrol edilmesi ve düşüş yerlerinin hızlıca tespit edilmesi teknolojileri tüm insanlığın yararına hizmet etmektedir.

ХитойКоинотЯдровий ЭнергияТехнологияBeiDou
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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