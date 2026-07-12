Gulfstream G700 ekolojik yakıtla uçtu: Havacılık tarihinde yeni bir sayfa

Havacılık endüstrisi, çevreye verilen zararı azaltma yolunda dev bir adım attı. Gulfstream Aerospace şirketi, en modern iş jeti Gulfstream G700 modelinde yüzde 100 sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanarak kapsamlı test uçuşlarını başarıyla tamamladı. Bu araştırma, geleneksel havacılık keroseninden tamamen vazgeçme imkanlarını pratikte kanıtladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Rolls-Royce Pearl 700 motorlarıyla donatılmış Gulfstream G700 uçağı, yer seviyesinden 15,2 kilometre yükseklikte uçtu. Bu irtifa modern iş havacılığı için standart kabul edilse de, ilk kez bu mesafede bir damla bile kerosen kullanılmadan uçuş gerçekleştirildi. Testler sırasında özel olarak donatılmış G700, uçan laboratuvar görevini üstlendi.

Bilimsel iş birliği ve araştırma kapsamı

ixbt.com'un verilerine göre, bu projeye NASA, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ve Rolls-Royce uzmanları dahil olmak üzere dünyanın önde gelen bilimsel kuruluşları katıldı. Araştırmacılar, üç tür yakıtın çevresel etkilerini havada karşılaştırdı: geleneksel kerosen, SAF karışımı ve yüzde 100 saf SAF yakıtı.

Deney sırasında laboratuvar uçağı, G800 modelinin arkasından uçarak motorlarından çıkan gazların içeriğini ve yoğunlaşma izlerini (inversion trail) analiz etti. Bunun için G700'ün kabini özel ölçüm cihazlarıyla dolduruldu ve pilotlar, uçaklar arasındaki mesafeyi minimum düzeyde tutmak için özel eğitim aldılar.

Ekolojik verimlilik ve gelecek planları

SAF yakıtının temel avantajı, normal kerosenin içinde bulunan kükürt ve aromatik bileşiklerin neredeyse hiç bulunmamasıdır. Bu durum, motordan çıkan katı partikül miktarını keskin bir şekilde azaltmaya yardımcı olur. Gulfstream şirketinin ilk sonuçlarına göre, yüzde 100 SAF kullanımı hava kirliliği seviyesini önemli ölçüde düşürdü.

Elde edilen tüm veriler artık uluslararası havacılık düzenleyicilerine ve iklim bilimcilere sunulacak. Bu veriler, gelecekte havacılık için yeni ekolojik standartların geliştirilmesinde ve sürdürülebilir yakıtlara yönelik gereksinimlerin belirlenmesinde temel kaynak görevi görecek.

Havacılık transitinin aktif olarak geliştiği bölgeler için bu tür teknolojiler büyük önem taşıyor. Gelecekte küresel ölçekte SAF yakıtına geçilmesi, sadece havanın temizliğini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda havacılık endüstrisinin iklim değişikliği üzerindeki etkisini de azaltacaktır. Gulfstream G700 testleri, bu hedefe doğru atılan en cesur adımlardan biri oldu.