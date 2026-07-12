Thomas Tuchel, Norveç maçının ardından takımını eleştirdi

İngiltere, Norveç karşısında galip gelmesine rağmen teknik direktör Thomas Tuchel takımının performansından memnun kalmadı.

Tuchel, İngiltere'nin maç boyunca çok fazla teknik hata yaptığını ve oyun kalitesi açısından daha iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini belirtti.

Tuchel, "Çok fazla teknik hata yaptık. Bugün şanslıydık. Mesele zihniyet değil, sadece daha iyi oynamamız gerekiyor," dedi.

İngiltere bu galibiyetle bir üst tura yükseldi. Ancak teknik direktörün açıklamaları, takımın sadece sonuçtan değil, oyun kalitesinden de ders çıkarması gerektiğini gösteriyor.