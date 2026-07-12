İngiltere Norveç'i uzatmalarda mağlup etti

·11·Spor
İngiltere Norveç'i uzatmalarda mağlup etti

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, Norveç'i 2:1'lik skorla mağlup etti. Miami'deki stadyumda oynanan karşılaşmanın normal süresi 1:1 sona erdi, uzatma dakikalarında ise İngiltere galibiyet golünü buldu.

Norveç, 36. dakikada Andreas Schjelderup'un golüyle öne geçti. İngiltere ilk yarının sonunda cevap verdi. 45+2. dakikada Jude Bellingham ağları havalandırdı. Uzatma dakikalarında, 93. dakikada Bellingham bir kez daha sahneye çıkarak İngiltere'yi öne geçirdi.

Maç istatistiklerinde İngiltere biraz daha aktif göründü. Takım 14 şut çekti, bunların 8'i isabetliydi. Norveç ise 13 şut ve 5 isabetli şut kaydetti.

Topa sahip olma oranında İngiltere yüzde 53 ile üstünlük sağladı. Norveç yüzde 47'lik bir oran yakaladı. Pas sayısı da İngiltere lehine oldu: 606 pas. Norveç ise 537 pas yaptı.

Pas isabet oranında İngiltere yüzde 91, Norveç yüzde 86 başarı sağladı. Faul istatistiklerinde Norveç 10, İngiltere 8 kez kural ihlali yaptı. Norveç 1 sarı kart görürken, İngiltere maçı kartsız tamamladı. Ofsaytlar 1:5, köşe vuruşları ise 7:4 şeklinde sonuçlandı.

Böylece İngiltere çeyrek finali geçerek bir üst tura yükseldi. Norveç ise turnuvaya veda etti.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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