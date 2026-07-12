Venezuela'daki şiddetli depremde can kaybı 4100'ü aştı

·8·Dünya
Venezuela'daki şiddetli depremde can kaybı 4100'ü aştı

Haziran ayında Venezuela'da meydana gelen şiddetli deprem sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı daha da arttı. Son resmi verilere göre, doğal afet kurbanlarının sayısı 4118 kişiye ulaştı. Bu konuyla ilgili Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez tarafından verilen TASS ajansı haber yaptı.

Onun açıklamasına göre, felaket sonucunda 16 740 kişi çeşitli derecelerde yaralandı. Ayrıca, 17 907 vatandaş evsiz kalarak geçici barınaklara yerleşti. Şiddetli yer sarsıntısı nedeniyle ülke genelinde 190 bina tamamen yıkılırken, 856 yapı ise ciddi şekilde hasar gördü.

Kurtarma ekipleri tarafından yürütülen geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları sırasında 6462 kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Doğal afetten etkilenenlere tıbbi yardım sağlamak amacıyla hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında 29 966 hasta tedavi edildi.

Resmi verilere göre, bugüne kadar 86 794 aile devlet ve özel hizmetler tarafından çeşitli yardımlarla desteklendi. Ayrıca, mağdur halka 9766 ton gıda ürünü ulaştırıldı.

Hatırlatmak gerekirse, Venezuela'daki şiddetli deprem 24 Haziran akşamı meydana gelmişti. O sırada sadece 40 saniye içinde büyüklükleri 7,2 ve 7,5 olan iki şiddetli yer sarsıntısı kaydedilmişti. Deprem merkez üsleri Yaracuy eyaleti bölgesinde, birbirinden yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunuyordu.

VenezuelaDepremDoğal AfetLatin Amerikaİnsani Yardım
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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