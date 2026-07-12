Jude Bellingham'ın kahramanlığı: İngiltere, Norveç'i mağlup ederek yarı finale yükseldi

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Jude Bellingham'ın kahramanlığı: İngiltere, Norveç'i mağlup ederek yarı finale yükseldi

Dünya Kupası çeyrek final aşamasında İngiltere ile Norveç arasında oynanan karşılaşma dramatik anlara sahne oldu. Jude Bellingham'ın kaydettiği duble, "Üç Aslan"a 2-1'lik galibiyeti getirdi ve takımı yarı finale taşıdı. Bu mağlubiyetin ardından Erling Haaland ve takım arkadaşları turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. Goal.com bunu bildiriyor.

Florida'nın kavurucu sıcağında oynanan maçın ilk dakikalarından itibaren İngiltere üstünlük kurmaya çalıştı. Ancak Goal.com'un haberine göre, skoru ilk açan taraf Norveç oldu. Andreas Schjelderup'un sol kanattan gönderdiği orta beklenmedik bir şekilde direğe çarparak ağlarla buluştu. Kaleci Jordan Pickford bu pozisyonda hata yaparak topu çıkarmakta gecikti.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, yediği golden sonra kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Norveç cephesinde Martin Odegaard ve Alexander Sorloth farkı açmak için önemli fırsatlar yakalasa da bunları değerlendiremedi. İlk yarının uzatma dakikalarında Jude Bellingham, Anthony Gordon'un pasıyla ceza sahasına girdi ve yaptığı düzgün vuruşla dengeyi sağladı.

Uzatma devreleri ve belirleyici anlar

İkinci yarıda her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi. Harry Kane ve Torbjorn Heggem'in attığı goller, hakemler tarafından çeşitli nedenlerle iptal edildi. Norveç duran toplarda, özellikle Kristoffer Ajer'in direkten dönen kafa vuruşuyla çok tehlikeli göründü. Normal süre berabere bitince kazananı belirlemek için uzatmalara gidildi.

Uzatma devrelerinin üçüncü dakikasında Morgan Rogers'ın uzaktan şutunu Norveç kalecisi Orjan Nyland sektirdi. Dönen topu tamamlayan Jude Bellingham dublesini yaparak takımını öne geçirdi. Bu gol, maçın kaderini belirleyen temel faktör oldu.

Maçın sonuna kadar İngiltere savunmada disiplinli bir oyun ortaya koydu. Djed Spence ve Bukayo Saka kontra ataklarda farkı artırabilecek pozisyonlar bulsalar da Norveç kalecisi başarılıydı. Sonuçta İngiltere 2-1'lik galibiyeti korudu ve yarı finalde Arjantin veya İsviçre ile eşleşti. Erling Haaland ise büyük turnuvadaki yolculuğunu çeyrek finalde noktalamak zorunda kaldı.

АнглияНорвегияЖуде БеллингэмЭрлинг ХоландЖаҳон Чемпионати
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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