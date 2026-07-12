Lenovo, Intel Wildcat Lake işlemcili ilk ThinkPad dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

·1·Teknoloji
Lenovo, Intel Wildcat Lake işlemcili ilk ThinkPad dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

Dizüstü bilgisayar pazarının önde gelen markalarından biri olan Lenovo, ünlü iş serisini yeniledi. Şirket, Intel Wildcat Lake işlemcilerle donatılmış ilk dizüstü bilgisayarları olan ThinkPad E14 Gen 8 ve ThinkPad E16 Gen 4 modellerini resmen tanıttı. Bu cihazlar, yüksek performanstan ziyade enerji verimliliğine odaklanan kullanıcılar için tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni dizüstü bilgisayarlar, Intel'in Core 5 315, Core 5 320, Core 5 330 ve Core 7 360 gibi işlemcileriyle donatıldı. ixbt.com'a göre, Wildcat Lake serisindeki bu çipler özel bir mimariye sahip: hepsinde sadece iki ana performans çekirdeği ve dört adet düşük güç tüketen (LP) çekirdek bulunuyor. Bu durum, dizüstü bilgisayarın pil ömrünü önemli ölçüde korumaya ve uzun süre şarj etmeden çalışmaya yardımcı oluyor.

Teknik özellikler ve ekran detayları

ThinkPad E14 Gen 8 modeli 14 inç, ThinkPad E16 Gen 4 ise 16 inç ekranla donatıldı. Her iki modelde de WUXGA çözünürlüğünde IPS paneller kullanılmış olup, ekran yenileme hızı 120 Hz'e kadar çıkmaktadır. Bu özellik, ofis işlerinde ve belgelerle çalışırken göz yorgunluğunu önler ve akıcı bir görüntü sağlar.

Bellek konusunda Lenovo tasarrufa gitmedi: dizüstü bilgisayarlar 32 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar SSD depolama alanı ile sunuluyor. Bu cihazlarda harici bir grafik kartı (GPU) bulunmadığını, tüm grafik işlemlerinin işlemci içindeki entegre grafik çipi tarafından gerçekleştirildiğini belirtmek gerekir. Bu da dizüstü bilgisayarların ısınmamasını ve sessiz çalışmasını garanti eder.

Bağlantı ve özerklik

Modern standartlara uygun olarak, yeni ThinkPad modelleri en güncel Wi-Fi 7 teknolojisini destekliyor. Ayrıca cihazlarda, verileri yüksek hızda aktarmak ve harici monitörleri bağlamak için iki adet Thunderbolt 4 portu bulunuyor. Kasa kalınlığı yaklaşık 20 mm olup, ağırlığı seçilen modele göre 1,4 kg ile 1,7 kg arasında değişmektedir.

Pil kapasitesi konusunda kullanıcılara iki seçenek sunuluyor: 48 Wh veya 64 Wh. Wildcat Lake işlemcilerinin düşük enerji tüketimi ile birleştiğinde, bu pillerin bir günlük çalışma süreci için yeterli olması bekleniyor. Cihazların kesin fiyatı henüz açıklanmamış olsa da, uzmanlar bu işlemcili dizüstü bilgisayarların uygun fiyatlarla satışa sunulacağını tahmin ediyor.

Lenovo ThinkPad serisi, dayanıklılığı ve rahat klavyesi ile bilinir. Yeni enerji tasarruflu modeller, özellikle sürekli hareket halinde olan ve dizüstü bilgisayarının pil ömrünün uzun olmasını isteyen iş profesyonelleri ve öğrenciler için ideal bir seçenek olabilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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