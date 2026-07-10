OpenAI yeni nesil GPT-5.6 model ailesini tanıttı: Sol, Terra ve Luna ile tanışın

·31·Teknoloji
OpenAI yeni nesil GPT-5.6 model ailesini tanıttı: Sol, Terra ve Luna ile tanışın

Yapay zeka alanının lideri OpenAI, en yeni ve en güçlü geliştirmesi olan GPT-5.6 model ailesini resmen duyurdu. Bu yeni nesil modeller, sadece işlem gücü açısından değil, aynı zamanda enerji verimliliği ve maliyet tasarrufu konusunda da önceki sürümlerden önemli ölçüde daha üstün. Şirket, bu adımla pazardaki rekabeti yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

GPT-5.6 serisi, her biri belirli görevlerde uzmanlaşmış üç farklı varyantta sunuluyor. Sol, en güçlü ve ana çalışma modeli olarak öne çıkıyor. Terra orta düzeyde yetenekler sunarken, Luna bütçe dostu ve hızlı işlemler için tasarlanmış bir seçenektir. OpenAI CEO'su Sam Altman, CNBC'ye verdiği röportajda, Sol modelinin programlama kodları ile çalışmada önceki sürümlerden yüzde 54 daha verimli olduğunu vurguladı.

Siber Güvenlik ve Kurumsal Çözümler

Yeni modelin en dikkat çekici yönü, siber güvenlik alanındaki yetenekleridir. OpenAI temsilcilerine göre GPT-5.6, şirketin tarihindeki en güçlü güvenlik modelidir ve daha az kaynak tüketerek yüksek sonuçlar elde eder. Bu teknoloji; tehdit modelleme, kod analizi ve sistemdeki zafiyetlerin tespiti (blue teaming) gibi karmaşık süreçlerde güvenlik uzmanlarına yakından yardımcı olur.

Ayrıca şirket, ChatGPT Work adlı yeni bir aracı da kullanıcıların hizmetine sundu. Bu platform, kurumsal ekipler için özel olarak geliştirilmiş olup desktop, web ve mobil cihazlarda çalışmaktadır. ChatGPT Work sayesinde belge taslakları hazırlama, karmaşık elektronik tablolarla çalışma ve sunumlar oluşturma gibi günlük ofis görevlerini otomatize etmek mümkündür.

Rekabet ve Verimlilik Göstergeleri

GPT-5.6'nın piyasaya sürülmesi, yapay zeka pazarındaki rekabetin zirve yaptığı bir döneme denk geldi. OpenAI bu yenilikle, ana rakibi Anthropic şirketine ciddi bir darbe vurmayı hedefliyor. Artificial Analysis Coding Agent Index reytingine göre Sol modeli, Anthropic tarafından yakın zamanda tanıtılan Fable modelini tüm göstergelerde geride bıraktı.

Özellikle Sol modeli, programlama testlerinde 80 puan alarak Fable 5'ten 2,8 puan daha yüksek bir sonuç gösterdi. En önemlisi, OpenAI'ın geliştirmesi bu sonuca ulaşmak için iki kat daha az zaman ve üç kat daha az maliyet harcıyor. Bu durum, kurumsal müşteriler için maliyetleri önemli ölçüde düşürme imkanı sağlıyor.

Belirtmek gerekir ki, bu modelin piyasaya sürülmesi ABD'de bazı siyasi tartışmalara da neden olmuştu. Daha önce Trump yönetimi, teknolojinin kötü niyetli amaçlarla kullanılma riskinden endişe ederek halka sunulmasını kısıtlamaya çalışmıştı. Ancak OpenAI, güvenlik önlemlerinin yüksek seviyede olduğunu kanıtlayarak yeni nesil modelleri küresel pazara sunmayı başardı.

OpenAIGPT-5.6ChatGPTYapay ZekaSam Altman
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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