OpenAI yönetiminde beklenmedik değişiklik: Fidji Simo görevinden ayrılıyor

·27·Teknoloji
OpenAI yönetiminde beklenmedik değişiklik: Fidji Simo görevinden ayrılıyor

Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketi OpenAI'ın yönetim kadrosunda ciddi bir değişiklik yaşandı. Şirketin iki numaralı ismi ve Uygulamalardan Sorumlu CEO'su Fidji Simo, sağlık sorunları nedeniyle tam zamanlı görevinden ayrılacağını açıkladı. Bu gelişme, saygın Wall Street Journal gazetesi tarafından duyuruldu. Konuyla ilgili haber Techcrunch.com tarafından aktarılıyor.

Simo, çalışanlara gönderdiği resmi mektupta tedavi sürecinin beklenenden daha uzun ve karmaşık geçtiğini belirtti. Bu nedenle, şirkette bundan böyle sadece yarı zamanlı danışman olarak faaliyetlerine devam edecek. Bu karar, OpenAI için beklenmedik bir darbe oldu; çünkü Simo, şirketin iş ve ürün operasyonlarını birleştiren kilit isimdi.

Şirket içi stratejik değişiklikler

Fidji Simo, 2024 yılında OpenAI yönetim kuruluna katılmış, 2025 yılının Mayıs ayında ise Uygulamalardan Sorumlu CEO olarak atanmıştı. Doğrudan Sam Altman'a bağlı çalışan Simo; Operasyon Direktörü (COO) Brad Lightcap, Finans Direktörü (CFO) Sarah Friar ve Ürün Direktörü (CPO) Kevin Weil gibi üst düzey yöneticileri denetliyordu. Onun gelişiyle Sam Altman, araştırma, hesaplama gücü ve güvenlik konularına daha fazla zaman ayırma imkanı bulmuştu.

Nisan ayında Simo, nöroimmün hastalığının nüksetmesi nedeniyle tıbbi izne çıktığını duyurmuştu. O dönemde şirketin Pazarlama Direktörü Kate Rouch da dahil olmak üzere birçok üst düzey yönetici, kanser tedavisi görmek için görevlerinden ayrılmıştı. Bu tür ardışık personel değişiklikleri, OpenAI yönetimindeki istikrarı etkiledi.

Gelecek planları ve rekabet

Fidji Simo, OpenAI'a katılmadan önce Instacart'ın CEO'su olarak görev yapmış ve şirketi 2023 yılındaki başarılı halka arz (IPO) sürecine hazırlamıştı. Ayrıca on yıldan fazla bir süre Meta bünyesinde, özellikle Facebook uygulamasının başında yer almıştı. Uzmanlar, Simo'nun deneyiminin OpenAI'ın beklenen IPO sürecinde çok kritik olacağını vurguluyordu.

Şu anda OpenAI, en büyük rakibi Anthropic ile kıyasıya bir rekabet içinde. ChatGPT'nin büyüme hızının geçen yılın sonunda biraz yavaşlaması ve gelir hedeflerine ulaşılamaması nedeniyle şirket, yazılım araçları gibi yeni alanlara odaklanıyor. Ancak bu alanda Anthropic liderliğini korumaya devam ediyor.

Sam Altman'ın artık Simo'nun yerine uygun bir halef bulması gerekecek. Şirketin kurumsal müşterilerle çalışmalarını güçlendirmek istediği ve halka arz hazırlıkları yaptığı bir dönemde bu oldukça kritik bir görev. Simo'nun danışman olarak kalması deneyim aktarımı açısından yardımcı olsa da, günlük operasyonel yönetimde bir boşluk oluşacağı kesin.

OpenAISam AltmanFidji SimoTeknolojiYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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