Elon Musk'tan bağımsız yatırım: ABD'de milyardere karşı yeni fonlar açıldı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk hakkındaki tartışmalar ve çelişkili açıklamaları, finans piyasasında beklenmedik trendleri tetikliyor. ABD'de yatırımcıların milyardere ait şirketleri devre dışı bırakmasına olanak tanıyan iki yeni borsa yatırım fonu (ETF) tescil edildi. Bu adım, Musk'ın siyasi görüşlerinden ve sosyal medyadaki davranışlarından memnun olmayan yatırımcılar için özel olarak tasarlandı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Subversive Capital tarafından sunulan bu fonlar, Nasdaq-100 Ex-Elon Enterprises ETF ve S&P 500 Ex-Elon Enterprises ETF olarak adlandırılıyor. Bloomberg'in haberine göre, bu finansal araçlar Tidal Trust I tarafından yasal olarak tescil edilmiş olup, temel amaçları Elon Musk tarafından kurulan veya yönetilen şirketleri yatırım portföyünden tamamen çıkarmaktır.

Günümüzde sıradan bir yatırımcı için Musk'tan kaçınmak oldukça zor. Çünkü Tesla şirketi uzun süredir S&P 500 endeksinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca, kısa süre önce SpaceX şirketi de Nasdaq 100 endeksine dahil edildi. Bu durum, endekslere bağlı büyük fonlara yatırım yapan herkesin dolaylı yoldan Musk'ın işlerine sponsor olduğu anlamına geliyor. Yeni ETF'ler ise tam olarak bu bağı koparmayı teklif ediyor.

Siyasi ve sosyal nedenler

Uzmanlara göre, bu tür fonların ortaya çıkmasına Musk'ın X (eski adıyla Twitter) platformundaki sert çıkışları, DOGE departmanındaki faaliyetleri ve Donald Trump ile olan yakın ilişkileri neden oldu. Bazı yatırımcılar milyarderin davranışlarını kendi değerleriyle çelişkili buluyor ve bu nedenle onun başarısından kâr elde etmek istemiyor.

Fonların resmi izahnamesinde, kısıtlama listesine şimdilik şu varlıkların dahil edildiği belirtiliyor:

Tesla (TSLA) — elektrikli araç üreticisi dev;

SpaceX (SPCX) — uzay keşifleri yapan özel şirket;

Gelecekte Musk ile doğrudan bağlantılı olacak her türlü halka açık anonim şirket.

Subversive Capital, standart dışı yaklaşımıyla tanınıyor. Daha önce ABD Kongresi üyelerinin ve eşlerinin hangi hisseleri aldığını takip eden ve bunları kopyalayan fonlar başlatmışlardı. Bu seferki "anti-Musk" projesi de sadece bir finansal araç değil, aynı zamanda milyardere karşı bir protesto ifadesi olarak görülüyor.

Şimdilik QQNE ve SPNE sembolleriyle işlem görecek olan bu fonların ne kadar başarılı olacağını söylemek zor. Ancak piyasa analistleri, Musk'a yönelik olumsuz tutumun arttığı bir dönemde, bu ETF'lerin kendi hedef kitlelerini bulacağına inanıyor. Bu durum, özellikle Tesla hisse fiyatlarının değişken olduğu ve milyarderin siyasi nüfuzunun arttığı bir dönemde önem kazanıyor.