OpenAI, Atlas tarayıcısını kapatıyor: Yapay zeka ajanları yeni bir aşamaya geçiyor

Yapay zeka dünyasının lideri OpenAI, geçtiğimiz yılın ekim ayında duyurulan Atlas projesini durdurma kararı aldı. ChatGPT sistemine dayanan bu yenilikçi tarayıcının, kullanıcılara internette gezinme konusunda tamamen yeni yöntemler sunması bekleniyordu. Ancak şirketin stratejisindeki değişiklik, projenin bağımsız bir ürün olarak varlığını sürdürmesine izin vermedi. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor.

Atlas projesinin kapatılması, OpenAI yönetimi, özellikle uygulamalardan sorumlu direktör Fidji Simo tarafından öne sürülen yeni politikanın bir sonucudur. Onun talimatına göre şirket, dikkat dağıtıcı “yardımcı projeler” yerine ana odak noktasını ChatGPT ekosistemini geliştirmeye çevirmelidir. Daha önce aynı nedenle Sora video üretim aracı üzerindeki çalışmalar da bir miktar yavaşlatılmıştı.

Tarayıcı değil, bir işlev

The Verge ve diğer saygın yayınların belirttiğine göre, OpenAI tarayıcı pazarında Google Chrome gibi devlerle doğrudan rekabet etmekten vazgeçti. Bunun yerine şirket, Atlas teknolojilerini mevcut platformlara entegre etme yolunu seçti. Yani tarayıcı, ayrı bir varış noktası değil, ChatGPT içindeki yararlı bir işlev haline geliyor.

Artık Atlas'ın ajan yetenekleri (kullanıcı adına karmaşık görevleri yerine getirme becerisi), ChatGPT'nin masaüstü uygulamasına ve Google Chrome için özel bir uzantıya taşınıyor. Bu, kullanıcıların alıştıkları ortamdan ayrılmadan yapay zekanın tüm imkanlarından yararlanmalarını sağlıyor.

Yeni imkanlar ve rekabet

OpenAI tarafından sunulan yeni Google Chrome uzantısı, Google'ın kendi “cevabı” olan Gemini Side Panel ile doğrudan rekabete giriyor. Bu uzantı sayesinde kullanıcılar aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

Açık olan web sayfasının içeriği hakkında sorular sormak;

Uzun makaleleri kısa özetler haline getirmek;

Sayfadaki veriler temelinde karmaşık analiz görevlerini yerine getirmek;

Web siteleriyle ChatGPT arayüzü üzerinden etkileşim kurmak.

Ayrıca, ChatGPT masaüstü uygulaması da önemli ölçüde güçlendirildi. Artık uygulama içinde sitelere giriş yapma, hesaplara login olma ve dosya indirme imkanı mevcut. Özel bulut tarayıcı teknolojisi ise yapay zeka ajanlarının kullanıcı adına çeşitli çevrimiçi işlemleri uzaktan gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Şu anda Perplexity şirketi Comet, The Browser Company ise Dia projeleriyle tarayıcı pazarını yeniden şekillendirmeye çalışıyor. OpenAI ise bu “tarayıcı savaşları”nda kendine has bir yol seçerek, Chrome kullanıcılarını çekmek yerine ChatGPT'yi onların iş akışlarına daha derin bir şekilde entegre etmeyi hedefliyor.