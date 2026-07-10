Kreşte havaya atılarak oynatılan çocuk beyin travması geçirdi

ABD'de kreş çalışanının dikkatsiz hareketi sonucu ağır yaralanan bir çocuğun ailesi, bir başka trajik anıyla yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Çiftin on yıl önce ilk çocuklarını kaybettikleri ve bebeğin doğumundan sadece 58 dakika sonra hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili haberler dış basında yer aldı.

Edinilen bilgilere göre, Elena ve Matt Kittle, Kaliforniya'nın El Segundo şehrinde bulunan The Bay Club adlı çocuk merkezine karşı dava açtı. Davaya konu olan güvenlik kamerası görüntülerinde, kreş çalışanının 23 aylık erkek çocuk C.K.’yi havaya atarak oynattığı, ancak tutamayıp çocuğun başının üzerine düşmesine neden olduğu görülüyor.

Dava dosyasına göre, olay sonucunda çocuk ağır kafa travması, işitme sorunları ve diğer ciddi yaralanmalar yaşadı. Videoda, çocuğun çalışanın başından oldukça yükseğe kaldırıldığı, ardından tutulamadığı için ikisinin de yere düştüğü görülüyor. Çocuğun başını sert bir şekilde çarpmasının ardından şiddetle ağlamaya başladığı belirtiliyor.

Dava dilekçesinde, çocuğun sağ yüzünde ciddi morluklar oluştuğu, sağ gözünün şişerek kapandığı ve ağzının da şiştiği ifade ediliyor. Eve getirildikten sonra ise çocuğun çok halsiz, uykulu ve huzursuz olduğu belirtildi.

Bununla birlikte baba Matt Kittle, kreş çalışanlarından birinin telefonda çocuğun sadece yarım metre yükseklikten düştüğünü söylediğini vurguladı. Ancak kamera görüntülerinin bu bilgiyi yalanladığı belirtiliyor.

Dava dosyasında ayrıca The Bay Club ’ın Kaliforniya Sosyal Hizmetler Departmanı tarafından resmi olarak lisanslanmadığı, ancak ebeveynler tesiste bulunduğu için lisans gerekmediği gerekçesiyle faaliyet gösterdiği kaydedildi. Olay günü Matt Kittle, oğlunu bu merkeze bırakmıştı.

Bu olay, aile için ilk ağır sınav değil. Çiftin ilk çocukları Evelyn Grace Kittle'ın 4 Nisan 2015 tarihinde doğduğu ve sadece 58 dakika yaşadığı öğrenildi.

Hamilelik sırasında yapılan ultrason kontrollerinde bebekte iki ağır doğuştan kusur; diyafram hernisi ve kalbin sol kısmının gelişmemesi tespit edilmişti. Doktorlar her iki hastalığın ayrı ayrı tedavi edilebileceğini, ancak ikisi bir arada görüldüğünde hayatta kalma ihtimalinin yüzde birden az olduğunu belirtmişti.

Matt Kittle, "Kızımız olacağını duyduğumuzda çok sevinmiştik. Ancak ardından doğumuna kadar bile gelme ihtimalinin yüzde birden az olduğunu duymak çok ağırdı," demişti.

Ebeveynler, kızları doğduktan sonra onu vaftiz ettirdi, yakınlarıyla vedalaşmalarına izin verdi ve kısa süre içinde ona tüm sevgilerini sundu. Matt, kızını hayatında bir kez olsun temiz havayla buluşturmak için dışarı çıkardığını anlattı.

Evi'nin hayatının o 58 dakikasında çekilen fotoğraflar hala ailenin sosyal medya hesaplarında duruyor. Daha sonra Matt Kittle bu olayı kendi Ohio üniversitesi ile paylaşarak organ bağışı konusunda farkındalık yaratmayı ve kızı adına bir burs programı başlatmayı amaçladı.

Kızlarının vefatından sonra çift, organ bağışını destekleyen aktivistlere dönüştü. Daha sonra tekrar çocuk sahibi oldular ve şu anki davanın merkezinde yer alan C.K. de bu çocuklardan biridir.

Şu anda olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Aile, çocuklarına verilen ağır zararlar için sorumluların yasalar önünde hesap vermesini talep ediyor.