Avustralya uzay endüstrisinde tarihi dönüm noktası: İlk sıvı yakıtlı roket başarıyla fırlatıldı

·1·Teknoloji
Avustralya uzay endüstrisinde tarihi dönüm noktası: İlk sıvı yakıtlı roket başarıyla fırlatıldı

Avustralyalı girişim Sunburnt Space, ülkenin uzay endüstrisi tarihinde yeni bir sayfa açtı. Şirket tarafından tamamen yerel imkanlarla geliştirilen ve inşa edilen ilk ticari sıvı yakıtlı roket başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Bu test, Yeni Güney Galler eyaletindeki White Cliffs sahasında gerçekleştirildi ve Avustralya özel sektörü için devasa bir teknolojik başarı olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Mini Meggs adlı iki aşamalı suborbital roket, etanol ve azot oksit karışımından oluşan iki bileşenli bir sıvı motorla donatıldı. ixbt.com verilerine göre, uçuş sırasında motor belirlenen modda çalıştı ve roket istikrarlı bir şekilde hareket etti. Bu olay, Avustralya'nın kendi teknolojileri temelinde sıvı yakıtlı roketler üretme ve bunları ticari amaçlarla kullanma kapasitesini pratikte kanıtladı.

Ticari yükler ve bilimsel araştırmalar

Uçuş kapsamında roketin içinde iki müşterinin özel ekipmanları, uzaya yakın koşullarda test edildi. Orbit2Orbit şirketi, suborbital görevler için tasarlanan Parallax 0 konteynerini test etti. Bu sistem, uçuş sırasındaki titreşimler, yükler ve iç ortam hakkında önemli veriler topladı. Toplanan veriler, gelecekte Lab2Space platformunun oluşturulmasında temel teşkil edecek.

Bir diğer ortak olan Metakosmos şirketi ise HELIOS adlı Suit in a Box projesini uzaya gönderdi. Bu proje, gelecekteki uzay kıyafetlerinin üretiminde kullanılacak sensörler setinden oluşuyordu. Uzmanlar, bu görevin temel amacının uzaya çıkmak değil, karmaşık ekipmanların gerçek uçuş koşullarında ne kadar dayanıklı olduğunu kontrol etmek olduğunu vurguladı.

Deneyim ve gelecek planları

Sunburnt Space temsilcilerine göre, suborbital uçuşlar ekipmanların Dünya yüzeyinde taklit edilemeyecek koşullarda —yüksek ivme ve dinamik yükler altında— test edilmesine olanak tanıyor. Tüm faydalı yükler, uçuş sonunda Dünya'ya güvenli bir şekilde geri getirildi ve analiz edilmek üzere müşterilere teslim edildi. Bu durum, şirketin yeniden kullanılabilir sistemler üzerinde de verimli bir şekilde çalıştığını gösteriyor.

Şirket, faaliyetlerinde “fırlat, analiz et ve tekrar fırlat” prensibine bağlı kalacağını duyurdu. Bu başarılı başlangıç, Sunburnt Space için test programının ilk ticari aşaması oldu. Gelecekte roket platformunu daha da geliştirmek ve daha karmaşık görevleri yerine getirmek planlanıyor.

Bu olay sadece tek bir şirket için değil, tüm bölge için önemlidir. Avustralya, coğrafi konumu ve gelişen teknolojik potansiyeli ile küresel uzay pazarındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Mini Meggs uçuşu, ülkenin özel astronotik alanındaki rekabet gücünü yeni bir seviyeye taşıdı.

AvustralyaSunburnt SpaceRoketUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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