NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alacak özel projeler arıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), alçak dünya yörüngesinde yeni nesil ticari uzay istasyonları oluşturmak için bir teklif çağrısı (RFP) yayınladı. Bu girişim, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) görevini tamamladıktan sonra bilimsel ve teknolojik görevleri özel platformlara devretmeyi amaçlayan stratejik bir adımdır. NASA artık uzaydaki istasyonların tek sahibi olmayı değil, diğer ülkeler ve ticari müşterilerle birlikte bir müşteri haline gelmeyi hedefliyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. haber

NASA yöneticisi Jared Isaacman, ajansın endüstri temsilcilerinin yeteneklerini yüksek değerlendirdiğini belirtti. Özel sektörün sürdürülebilir bir yörünge istasyonu pazarı yaratabileceğine dair güven tam. Bu yeni aşama, bu yılın Mart ayında gerçekleştirilen ilk veri toplama sürecinin ardından şekillendirildi ve şimdi açık rekabet temelinde birkaç sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Rekabet ve finansman koşulları

Ajans, standart devlet ihale prosedürlerini kullanarak tasarım, sertifikasyon ve hizmet sağlama konularında birkaç yüklenici seçmeyi planlıyor. İlk aşamada birkaç şirket seçilecek, ardından nihai tasarımı oluşturma, test etme ve işletme hakkı için birbirleriyle rekabet edecekler. ixbt.com'a göre NASA, sabit fiyatlı uzun vadeli sözleşmeler yapmayı hedefliyor.

Böyle bir yaklaşım, ajans için finansal riskleri azaltırken, şirketlerin kendi platformlarını geliştirmek için ek özel yatırımlar çekmelerine olanak tanıyor. NASA, ilgili şirketlerin görüşlerini 27 Temmuz'a kadar kabul edecek. Ayrıca, 9 Temmuz'da Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde sektör temsilcileri için özel bir brifing düzenlenmesi planlanıyor; burada gelecekteki projeler için temel gereksinimler sunulacak.

Gelecek görevler için hazırlık

Özel yörünge istasyonları, ABD'nin alçak dünya yörüngesindeki varlığını sürdürmenin yanı sıra önemli bilimsel araştırmalar için bir platform görevi görecek. Burada astronotlar eğitim alacak ve gelecekteki karmaşık görevler için gerekli teknolojiler test edilecek. Özellikle bu platformlar, Ay'a yönelik Artemis programı ve gelecekte Mars'a yapılacak uçuşlar için önemli bir hazırlık üssü görevi görecek.

Bu değişiklikler Özbekistanlı uzmanlar ve uzay araştırmacıları için de önem taşıyor. Uzay araştırmalarının ticarileşmesi, gelecekte gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere diğer devletlerin yörünge laboratuvarlarını kullanma fırsatlarını genişletebilir. ISS'in emekliliği, SpaceX, Blue Origin ve diğer büyük uzay şirketlerinin lider rol oynamasının beklendiği uzay endüstrisinde yeni bir dönemi başlatıyor.