Elon Musk, Anthropic ile iş birliğini genişletiyor: Rekabet ve milyar dolarlık anlaşma

·3·Teknoloji
Elon Musk, Anthropic ile iş birliğini genişletiyor: Rekabet ve milyar dolarlık anlaşma

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, yapay zeka pazarındaki ana rakiplerinden biri olarak görülen Anthropic şirketine karşı tutumunu keskin bir şekilde değiştirdi. X sosyal ağındaki kullanıcıların, Musk'ın rakibini istediği zaman SpaceX sunucularından ayırabileceğine dair endişelerini dile getirmesinin ardından milyarder, bu laboratuvara büyük değer verdiğini ve böyle bir hareketin kendi tarzına uygun olmadığını belirtti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Musk, açıklamasında Anthropic hakkında daha önce dile getirdiği olumsuz görüşlerin yanlış olduğunu kabul etti. Eylül 2025'te şirketin başarısından şüphe duymuş olsa da, bugün onları sektör lideri olarak nitelendiriyor. ixbt.com verilerine göre, Anthropic şu anda kurumsal müşteriler arasında yapay zeka pazarının en büyük payına sahip.

Milyar dolarlık teknolojik ittifak

Şu anda Anthropic, SpaceX'in en büyük müşterilerinden biri konumunda. Temmuz 2026 itibarıyla taraflar arasında devasa bir anlaşma imzalandı. Buna göre Anthropic, xAI biriminin Memphis'teki Colossus 1 veri merkezinden 300 megawatt güç kiraladı. Bu anlaşmanın SpaceX'e 2029 yılına kadar yaklaşık 40 milyar dolar gelir sağlaması bekleniyor.

Anlaşma şartlarına göre Anthropic her ay 1,25 milyar dolar ödeme yapacak. İlginç bir şekilde Google da SpaceX altyapısını kullanmak için ayda 920 milyon dolar ödeme konusunda anlaşmaya vardı. Bu durum, Elon Musk'ın uzay ve teknoloji imparatorluğunun sadece kendi projeleri için değil, tüm endüstri için bir temel taşı haline geldiğini gösteriyor.

Rekabet ve "Elon Musk tarzı"

Musk, rakiplerini zor durumda bırakmayacağına kanıt olarak Tesla ve SpaceX şirketlerindeki deneyimlerini örnek gösterdi. Ona göre Tesla, patentlerini açık hale getirdi ve Supercharger şarj ağını diğer elektrikli araçlara da açtı. Ayrıca SpaceX, rakip uydu sistemlerini adil fiyatlarla yörüngeye taşımaya devam ediyor.

"Şu anda yapay zeka alanında açık ara liderler. Hiçbir şirket Mythos/Fable gibi güçlü bir model sunamadı ve yakın zamanda Mythos 2'nin de hazır olacağından şüphem yok. Rakip olsalar bile onlara zarar verecek şekilde bağlantıyı asla kesmem", diye yazdı Elon Musk.

Musk, OpenAI gibi bazı rakipleriyle davalık olsa da Anthropic ile ilişkileri karşılıklı fayda sağlayan bir görünüm kazandı. Anlaşmayı aniden feshetmek sadece hukuki sonuçlar doğurmakla kalmaz, aynı zamanda SpaceX için büyük bir finansal kayıp anlamına gelir. Ayrıca SpaceX mühendisleri, Anthropic ile çalışma sürecinde gelişmiş yapay zeka sistemlerini destekleme konusunda değerli deneyimler kazanıyor.

Elon MuskAnthropicSpaceXYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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